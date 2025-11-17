 మౌలిక వసతులు కల్పించాలి | - | Sakshi
మౌలిక వసతులు కల్పించాలి

Nov 17 2025 9:00 AM | Updated on Nov 17 2025 9:00 AM

ఇల్లెందు: ఇల్లెందు ఏరియా ఆస్పత్రిలో మౌలిక వసతుల కల్పనపై దృష్టి సారించాలని రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశించారు. ఆదివారం ఆయన ఆస్పత్రిలో రక్త నిల్వ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నందుకు వైద్య సిబ్బందికి ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు. ఆస్పత్రిలో సిబ్బంది సేవలు భేష్‌ అని మెచ్చుకున్నారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గిరిజన లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేశారు. పట్టణంలో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఎస్పీ రోహిత్‌ రాజు, ఆర్‌డీఓ మధు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఐటీడీఏ పీఓను ఆదేశించిన మంత్రి పొంగులేటి

