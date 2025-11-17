రాతి కట్టడాలకే మొగ్గు..!
2027లో గోదావరి పుష్కరాలు..
సామాన్య భక్తులకు దర్శనమే ప్రధానం
మండపాలు ఆలయ ప్రాంగణంలోనే
ప్రభుత్వానికి వైదిక పెద్దల సూచనలు
అభివృద్ధికి గోదావరి పుష్కరాలు
బ్రేక్ వేసేనా..?
భద్రాచలం: భద్రాచలం శ్రీసీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానం అభివృద్ధికి సంబంధించి మరో అడుగు ముందుకు పడింది. శుక్రవారం హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రభుత్వ పెద్దలతో చర్చల్లో ఆలయ స్థానాచార్యులు స్థలశాయి, ప్రధాన అర్చకుడు పొడిచేటి సీతారామానుజాచార్యులు, వేదపండితుడు మురళీకృష్ణమాచార్యులు, ఈఓ దామోదర్రావు తదితరు లు పాల్గొన్నారు. ఆలయ అభివృద్ధికి ఏపట్టాల్సిన పనులు, సామాన్య భక్తులకు అవసరమైన వసతులపై పలు సలహాలు, సూచనలను అందించారు. ప్రభుత్వం తరఫున ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజారామయ్యర్, ధార్మిక సలహాదారు గోవిందాహరి, స్థపతి వల్లినాయగం, దేవాదాయ ధర్మదాయశాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ దుర్గాప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.
ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఉండేలా..
గతంలో ఆర్కిటెక్ సూర్యనారాయణమూర్తి దేవాదా యశాఖ అధికారులతో కలిసి రెండు మార్లు భద్రాచలంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అభివృద్ధిలో భాగంగా పలు సలహాలు సూచనలిచ్చారు. పలు నిర్మాణాలను రాళ్లతో చేపట్టాలని, ఆలయంలో ఆధ్మాత్మిక వాతావరణం ఉట్టిపడే విధంగా ఈ నిర్మాణాలు ఉండాలని స్థపతికి తెలిపారు. దీనిని వారు దేవాదాయ శాఖ, ప్రభుతం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో వారు కూడా దాదాపు రాతి కట్టడాల నిర్మాణాల వైపే మొగ్గు చూపినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం స్వామి వారి విలాసోత్సవాలు, రాపత్తు సేవలు జరిగే సుమారు 8 మండపాల వరకు గ్రామంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్నింటినైనా ఆలయ ప్రాంగణంలోనే నిర్మించాలని పెద్దలు తెలిపారని తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఉపాలయాల ప్రాకార మండపాల విస్తరణ ఆవశ్యకతపై కూడా చర్చించినట్లు సమాచారం.
దర్శనమే ప్రధానమని..
రామయ్య సర్వ దర్శనం కోసమే సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తారు. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ఆర్జిత సేవలకు భక్తులు ప్రాధాన్యం ఇస్తుండటంతో సామాన్య భక్తులకు సర్వ దర్శనం ఇబ్బందిగా మారుతోంది. అంతరాలయంలో జరిగే అర్చనలు, సువర్ణ పుష్పార్చన, తులసి అర్చన వంటి పూజలతో రద్దీ సమయాల్లో ఇతర భక్తులకు దర్శన సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. యాదగిరిగుట్ట, ద్వారకా తిరుమల ఆలయాల తరహాలో ఆర్జిత సేవలకు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మూర్తుల సమక్షంలో నిర్వహిస్తే భక్తులకు సర్వ దర్శనం సులభం అవుతుందని పండితులు ప్రభుత్వ పెద్దల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ఉత్సవ మూర్తుల సమక్షంలో ఆర్జిత సేవలను నిర్వహించి అనంతరం మూలమూర్తుల దర్శనం ఉచితం చేస్తే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం నిత్యకల్యాణాలను జరిపే చిత్రకూట మండపంలో 200 మంది వరకు కూర్చోవచ్చు. ఒకేసారి వెయ్యి మంది పాల్గొనే విధంగా పెద్ద మండపాన్ని నిర్మించాలని వారు సూచించా రు. ప్రస్తుతం నిత్యకళ్యాణ మండపంలోనే దర్బార్ సేవను నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ, వాటిని నిర్వహించేందుకు వేర్వేరు మండపాలు అవసరమని చెప్పా రు. నిత్యకల్యాణానికి సంబంధించి.. పెళ్లి తంతు ఉట్టిపడేలా.. దర్బార్ సేవలో రామయ్య విలాసం కళ్లకుకట్టేలా నిర్మాణాలు ఉండాలని కోరినట్లు సమాచారం. వీటితో పాటు మరికొన్ని సూచనలు అందించారు. అయితే ఆలయ అభివృద్ధి ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారమే జరగాలని వారు సూచించారు.
అయితే, 2027 ఆగస్ట్లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాలే ఆలయ అభివృద్ధికి స్పీడ్ బ్రేకర్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వైదిక పెద్దలు ప్రస్తుతం, గతంలో స్థపతి మాస్టర్ ప్లాన్లో చూపించిన అభివృద్ధి పనులు కేవలం ఏడు నెలల కాలంలో పూర్తయ్యే సూచనలు లేవు. ఇప్పటికిప్పుడు ప్రభుత్వం మాస్టర్ప్లాన్ను ఆమోదంచినా అది సాధ్యమయ్యే పరిస్థితులు లేనే లేవు. దీనికి తోడు పుష్కరాలకు కోటి మందికి పైగా పుణ్యస్నానం, అనంతరం స్వామి వారిని దర్శించేకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆలయంలో ఏ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టినా అవి భక్తుల దర్శనానికి ఇబ్బందులు కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. అధికారులకు సైతం ఇది పెద్ద తలనొప్పి వ్యవహారమే.. ఈ నేపథ్యంలో అభివృద్ధి పనులు ఇప్పటికిప్పుడు ప్రారంభించే అవకాశం లేదనే చర్చ ప్రభుత్వ వర్గాలో నడుస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే మాస్టర్ప్లాన్కు తుది రూపుతో పాటుగా, ప్రభుత్వం అభివృద్ధి నిధులపై పూర్తిస్థాయిలో కసరత్తు పూర్తి చేసి ప్రకటన చేయాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.