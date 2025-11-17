స్థానిక పోరుపై ఉత్కంఠ వీడేనా..!
● కేబినెట్ నిర్ణయంపై సర్వత్రా ఆసక్తి ● మొదట పంచాయతీలకు ఎన్నికలు ● ఆ తరువాత పరిషత్లకు పోలింగ్
చుంచుపల్లి: కొన్ని రోజులుగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠకు తెరపడేలా కనిపిస్తోంది. సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలను త్వరితగతిన నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయానికి వచ్చింది. సోమవారం సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన సెక్రటేరియట్లో జరగనున్న కేబినెట్ సమావేశంలో ఈ అంశంపైనే తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు హై కోర్టు ఈ నెల 24లోగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుని అవసరమైన చర్యలను పరిశీలిస్తోంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై న్యాయపరమైన చిక్కుల కారణంగా స్థానిక ఎన్నికలు వరుసగా వాయిదా పడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. కేంద్రం వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం త్వరగా పరిష్కారమయ్యేలా కనిపించకపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నా య మార్గాలను పరిశీలించినా, అందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారలేదు. సెప్టెంబర్ 29న బీసీ రిజర్వేషన్లను 42శాతంగా నిర్ణయి స్తూ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, హైకోర్టు బీసీ రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీఓ–9పై స్టే విధించడంతో పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. హైకోర్టు తీర్పులకు అనుగుణంగా అక్టోబర్ 9న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ను సైతం సస్పెండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. తదుపరి ఎన్నికల తేదీలను ప్రకటించే అధికారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానిదే అయినప్పటికీ, పరిపాలనా ఆర్థిక విషయాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సోమవారం జరిగే కేబినెట్ భేటీ స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణే ప్రధాన అజెండాగా ఉండనుందని, బీసీ రిజర్వేషన్లపై న్యాయపరమైన చిక్కులు, ప్రత్యామ్నా య మార్గాలు, కోర్టుల సూచనలపై చర్చ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు కేబినెట్ నిర్ణయం అనంతరం కొత్త షెడ్యూల్ విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తాజాగా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో వచ్చిన ఫలితాలు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో నూతనోత్సహాన్ని నింపాయి. ఈ విజయాన్ని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా పునరావృతం చేయాలని పార్టీ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.
మొదట పంచాయతీలకు ఎన్నికలు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్నటి వరకు మొదట ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీలకు ఎన్నికలు జరపాలని నిర్ణయించి షెడ్యూల్ సైతం విడుదల చేసింది. కానీ మారిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపధ్యంలో తొలి విడతలో పంచాయతీలకు, ఆ తరువాత పరిషత్లకు ఎన్నికలను పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది. జిల్లాలో ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓటరు జాబితాలు, బ్యాలెట్ బాక్సులు, బ్యాలెట్ పేపర్లు, సిబ్బంది, నోడల్ అధికారుల కేటాయింపు వంటివి పూర్తయ్యాయి. రెండు విడతలుగా ఆర్వోలు, ఏఆర్ఓలకు, పీఓలు, ఏపీఓలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. జిల్లాలో 471 పంచాయతీలు, 4,168 వార్డు స్థానాలు ఉండగా, వీటికి మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు జరపాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో అశ్వాపురం, బూర్గంపాడు, భద్రాచలం, దుమ్ముగూడెం, చర్ల, కరకగూడెం, మణుగూరు, పినపాక మండలాల్లోని 159 జీపీలు, 1,436 వార్డులకు మొదటి విడతలో, అన్నపురెడ్డిపల్లి, అశ్వారావుపేట, చండ్రుగొండ, చుంచుపల్లి, దమ్మపేట, ములకలపల్లి, పాల్వంచ మండలాల్లోని 158 జీపీలు, 1,392 వార్డులకు రెండో విడతలో, ఆళ్లపల్లి, గుండాల, జూలూరుపాడు, లక్ష్మీదేవిపల్లి, సుజాతననగర్, టేకులపల్లి, ఇల్లెందు మండలాల్లోని 156 పంచాయతీలు, 1,340 వార్డులకు మూడో విడతలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి ఉంచారు. సర్పంచులకు గులాబీ రంగు, వార్డు సభ్యులకు తెలుపు రంగు బ్యాలెట్ పేపర్లును ముద్రించేందుకు సిద్ధంగా ఉంచారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు 10,223 మంది, పరిషత్ ఎన్నికలకు 8,711 మంది సిబ్బందిని కేటాయించారు. పంచాయతీలకు 4,242, పరిషత్ ఎన్నికలకు 1,271 పోలింగ్ కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు. ఇక జిల్లాలో 22 జెడ్పీటీసీ, 233 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. వీటికి కేవలం రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. జిల్లాలోని 11 జెడ్పీటీసీ స్థానాలు, వాటి పరిధిలోని 113 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు తొలి విడతలో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. వీటిలో అశ్వాపురం మండలంలో 12, భద్రాచలం–14, బూర్గంపాడు–17, చర్ల–12, దుమ్ముగూడెం–13, కరకగూడెం–5, మణుగూరు–11, పినపాక–9, ఆళ్లపల్లి–5, గుండాల–5, జూలూరుపాడు మండలంలో 10 చొప్పున ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. మలి విడత చుంచుపల్లిలో 12, లక్ష్మీదేవిపల్లిలో 11, సుజాతనగర్లో 5, పాల్వంచలో 10, దమ్మపేటలో 17, ఆశ్వారావుపేటలో 11, ములకలపల్లిలో 10, చండ్రుగొండలో 8, అన్నపురెడ్డిపల్లిలో 6, టేకులపల్లిలో 14, ఇల్లెందు మండలంలోని 16.. మొత్తం 120 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరిపేలా ఇప్పటికే అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.