గిరిజన సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం
మహోన్నత వ్యక్తి బిర్సా ముండా
మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్
భద్రాచలంటౌన్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజన సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని రాష్ట్ర గిరిజన, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ అన్నారు. భద్రాచలం గిరిజన భవనంలో శనివారం నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి జన జాతీయ గౌరవ దివస్, బిర్సా ముండా జయంతి వేడుకలను ఆయన జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. బిర్సా ముండాతోపాటు పలువురు ఆదివాసీ మహనీయుల చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ బ్రిటీష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన బిర్సా ముండా మహోన్నత వ్యక్తి అని అన్నారు. గిరిజనుల ఆత్మగౌరవాన్ని మేల్కొలిపాడని, గిరిజనుల ఐక్యత, విశ్వాస సమానత్వం కోసం పనిచేశాడని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం బిర్సా ముండా స్ఫూర్తితో పనిచేస్తోందన్నారు. 6.7 లక్షల ఎకరాలకు పోడు హక్కు పత్రాల పంపిణీ చేపట్టామని అన్నారు. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో నీట్, జేఈఈ వంటి ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షల్లో గిరిజన విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపుతున్నారని అన్నారు. అనంతరం నీట్, జేఈఈలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్లు అందజేశారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
విద్యార్థులపై దృష్టి సారించాలి
గిరిజన విద్యాసంస్థల్లోని విద్యార్థుల మానసిక స్థితిగతులపై కూడా దృష్టి సారించాలని మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ అన్నారు. ఐటీడీఏలో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో మాట్లాడారు. జేసీ, ఆర్డీఓ, జిల్లా స్థాయి అధికారి నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ 15 రోజులకోసారి తప్పనిసరిగా పాఠశాలలను విజిట్ చేయాలని ఆదేశించారు. క్రమం తప్పకుండా మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించేలా చూడాలన్నారు. ఐటీడీఏలకు రావాల్సిన అన్ని శాఖల గ్రాంట్లను మంజూరు చేయిస్తానని, ఉపాధ్యాయులు, గిరిజన గ్రామాల రోడ్లు, పాఠశాలల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని వివరించారు. తొలుత సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలు తీరును కలెక్టర్ జితేష్ వి.పాటిల్, ఐటీడీఏ పీఓ బి.రాహుల్ మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. అనంతరం మంత్రి ని ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఘనంగా సన్మానించారు. మహబూబాబాద్, ఖమ్మం ఎంపీలు బలరాం నాయక్, ఆర్. రఘురాంరెడ్డి, పినపాక, ఇల్లెందు, అశ్వారావుపేట ఎమ్మెల్యేలు పాయం వెంకటేశ్వర్లు, కోరం కనకయ్య, జారే ఆదినారాయణ, గిరిజన సంక్షేమ అడిషనల్ డైరెక్టర్ సర్వేశ్వర్ రెడ్డి, ట్రైకార్ జీఎం శంకర్రావు, ఎస్పీ రోహిత్ రాజు పాల్గొన్నారు.