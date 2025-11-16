 లోక్‌ అదాలత్‌ విజయవంతం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లోక్‌ అదాలత్‌ విజయవంతం

Nov 16 2025 7:44 AM | Updated on Nov 16 2025 7:44 AM

లోక్‌ అదాలత్‌ విజయవంతం

లోక్‌ అదాలత్‌ విజయవంతం

సూపర్‌బజార్‌(కొత్తగూడెం): జిల్లా వ్యాప్తంగా శనివారం నిర్వహించిన స్పె షల్‌ లోక్‌అదాలత్‌లు విజయవంతమయ్యాయని జిల్లాన్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్‌ పాటిల్‌ వసంత్‌ తెలిపారు. స్పె షల్‌ లోక్‌ అదాలత్‌లలో 1,604 కేసులు పరిష్కారమయ్యాయని వివరించారు.

నేడు గోదావరి

నదీ హారతి

భద్రాచలంటౌన్‌: భద్రాచలం శ్రీసీతారామచంద్ర స్వామివారి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం గోదావరి నదికి హారతి నిర్వహించనున్నట్లు ఈఓ కె.దామోదర్‌రావు శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పవిత్రమైన కార్తీక బహుళ ద్వాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశామని పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'వారణాసి'లో మహేష్‌ బాబు.. టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నువ్వే నా నంబర్ వన్ లవ్.. యాంకర్ రష్మీ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రపంచకప్‌ విజేత శ్రీచరణి కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 4

‘కాంత’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Reconstruction On AVSO Satish Kumar Case 1
Video_icon

మాజీ AVSO సతీశ్ కుమార్ మృతి కేసులో సీన్ రీకన్ స్ట్రక్షన్
YS Jagan Serious On Balakrishna Followers Attack On YSRCP Office 2
Video_icon

YSRCP ఆఫీస్‌పై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన వైఎస్ జగన్
Sake Sailajanath Warning to TDP Leaders Over Attack On Hindupuram YSRCP Office 3
Video_icon

హిందూపురం YSRCP ఆఫీస్ పై దాడి సాకే శైలజానాథ్ వార్నింగ్
CCTV Footage Of TDP Leaders Attack On Hindupuram YSRCP Party Office 4
Video_icon

Hindupuram: జై బాలయ్య అంటూ.... టీడీపీ నాయకుల దాడి
iBomma Immadi Ravi Arrest Exclusive 5
Video_icon

ఐబొమ్మ వెబ్సైట్లపై కీలక సమాచారం సేకరణ
Advertisement
 