లోక్ అదాలత్ విజయవంతం
సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): జిల్లా వ్యాప్తంగా శనివారం నిర్వహించిన స్పె షల్ లోక్అదాలత్లు విజయవంతమయ్యాయని జిల్లాన్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ పాటిల్ వసంత్ తెలిపారు. స్పె షల్ లోక్ అదాలత్లలో 1,604 కేసులు పరిష్కారమయ్యాయని వివరించారు.
నేడు గోదావరి
నదీ హారతి
భద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలం శ్రీసీతారామచంద్ర స్వామివారి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం గోదావరి నదికి హారతి నిర్వహించనున్నట్లు ఈఓ కె.దామోదర్రావు శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పవిత్రమైన కార్తీక బహుళ ద్వాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశామని పేర్కొన్నారు.