‘ఏకలవ్య’లో మెరుగైన విద్య
ములకలపల్లి: ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో మెరుగైన విద్యాప్రమాణాలు ఉన్నాయని ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురాం రెడ్డి అన్నారు. శనివారం ప్రధాని నరేంద్రమోదీ వర్చువల్గా ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల భవనాలను ప్రారంభించారు. మూకమామిడి గ్రామశివారులో ఈఎంఆర్ఎస్ వద్ద ఎంపీ శిలాఫలకం ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. ఈఎంఆర్ఎస్ కార్పొరేట్ పాఠశాలను తలపిస్తోందని అన్నారు. ఇక్కడి టీచర్లు విధిగా తెలుగు నేర్చుకోవాలని సూచించారు. ఎమ్మెల్యే జారె ఆదినారాయణ మాట్లాడుతూ భారతీయ సంస్కృతి, యాస, ప్రాంతీయ భాషలను మర్చిపోవద్దని అన్నారు. తొలుత విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంసృతిక నృత్యం విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. అనంతరం ఆదివాసీ యోధుడు బిర్సాముండా చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఆ తర్వాత మూకమామిడి మధ్యతరహా సాగునీటి ప్రాజెక్ట్ను సందర్శించి, అభిృవృద్ధికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. తహసీల్దార్ భగవాన్ రెడ్డి, ఎంఈఓ సత్యనారాయణ, ప్రిన్సిపాల్ విజయ్కుమార్, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు తాండ్ర ప్రభాకర్ రావు, ఏఎంసీ చైర్మన్ వాసం రాణి, మాజీ జెడ్పీటీసీ బత్తుల అంజి, ఊకంటి గోపాల్రావు, కారం సుధీర్, గుంపుల రవితేజ, అడపా హారిక తదితరులు పాల్గొన్నారు.
గుండాల/చర్ల/దుమ్ముగూడెం: గుండాల మండలంలోని ముత్తాపురంలో రూ.36 కోట్లతో నిర్మించిన ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్సియల్ స్కూల్ భవనాన్ని శనివారం ప్రారంభించారు. పాఠశాలలో జన జాతీయ గౌరవ్ దివస్ భగవాన్ బిర్సా ముండా జయంతి నిర్వహించారు. ఏకలవ్య పాఠశాల ప్రత్యేక అధికారి శ్రీనివాస్, ప్రిన్సిపాల్ నితిన జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. బిర్సా ముండా చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం విద్యార్థులు వివిధ రకాల వేషధారణలు, నృత్యాలతో అలరించారు. నాగేశ్వరరావు, సంధ్యారాణి, ముఖేష్, ముక్తి సత్యం, మనేష్ రెడ్డి, సుదీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చర్ల ఈఎంఆర్ఎస్ భవన ప్రారంభోత్సవాన్ని సీఆర్పీఎఫ్ డిప్యూటీ కమాండెంట్ ఆఫ్ మెడికల్ కె.సౌమ్య జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కన్సల్టెంట్ ట్రైనర్ జార్జ్ వర్కే, ప్రిన్సిపాల్ వందన బీ దాస్ మాట్లాడారు. దుమ్ముగూడెం మండలంలోని సీతారాంపురంలో నిర్మించిన ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల నూతన భవనాన్ని ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ సొసైటీ ఓఎస్డీ ఆర్.రామారావు శనివారం ప్రారంభించారు. ప్రిన్సిపాల్ విజేందర్ సింగ్, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురాం రెడ్డి