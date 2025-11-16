రైతులు విత్తనోత్పత్తిలో భాగం కావాలి
బూర్గంపాడు: వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన నూతన వంగడాలను రైతులు క్షేత్రస్థాయిలో పండించి విత్తనోత్పత్తిలో భాగం కావాలని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ భరత్ అన్నారు. వ్యవసాయశాఖ ఆధ్వర్యంలో రైతునేస్తం పథకంలో విత్తనోత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు రైతులకు అందించిన సిద్ధి డబ్ల్యూఎల్–44 వరి రకం పంట సాగు చేసిన మోరంపల్లిబంజరలో శనివారం క్షేత్రప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సిద్ధి రకం వరి సాగు చేసిన రైతులు అధిక దిగుబడి సాధించే అవకాశం ఉందని, ఈ ధాన్యాన్ని విత్తనాల కోసం వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. రైతునేస్తం కార్యక్రమంతో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్తవేత్తలు నూతన వంగడాలను సృష్టించి రైతులకు అందిస్తున్నారని తెలిపారు. వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ హేమశరత్ చంద్ర, ఉద్యాన శాస్త్రవేత్త శివ, మణుగూరు ఏడీఏ తాతారావులు పాల్గొని రైతులకు పలు సూచనలు చేశారు.
