మహా మర్రి..
వనంను తలపిస్తున్న ఆ మర్రి చెట్టు తాతల కాలం నుంచి మా వ్యవసాయ క్షేత్రంలోనే ఉండేది. అప్పట్లో మా తండ్రి సత్యనారాయణ రోజూ ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లి, వ్యవసాయ పనులు చూసుకొని తిరిగి వస్తుండేవారు. ఆయనకు పలుమార్లు అక్కడ నాగదేవత కనిపించిందని చెప్పేవారు. ఆ మర్రి చెట్టును తొలగించకూడదు అనే నిబంధనతో ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రంను మరొకరికి విక్రయించారు. ఆ చెట్టు వద్ద కొన్ని చిత్రాల షూటింగ్ జరిగింది.
–అలపాటి రామచంద్రప్రసాద్, అల్లిపల్లి
వనంను తలపిస్తున్న ఆ మర్రి చెట్టుకు ఒక పెద్ద తొర్ర (రంధ్రం) ఉన్నది. కాగా ఆ రంధ్రంలో నాగదేవత వందేళ్ల నాటి నుంచి నివాసం ఉంటుందని గ్రామస్తుల నమ్మకం. మేము 46 ఏళ్ల కిందట ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంను కొనుగోలు చేశాం. అప్పటి నుంచి ఈ చెట్టు తొర్రలో నాగదేవత ఉంటుందనే నమ్మకం. ఆ ఎకరం విస్తీర్ణంను మర్రి చెట్టుకే వదిలేశాం. అది మా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎప్పటికీ ఒక భాగంగానే ఉండిపోతుంది. నాకు కూడా ఒకసారి నాగుపాము కనిపించింది.
–ఆచంట సోమరాజు, అల్లిపల్లి
దమ్మపేట: పెద్ద పెద్ద ఊడలు వేలాడుతూ మర్రి చెట్టు కనిపించగానే సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా అదొక దెయ్యాలు, భూతాల నిలయంగా భావిస్తుంటారు. చాలాచోట్ల అపోహలు, మూఢ నమ్మకాలతో మర్రి చెట్టు వైపు వెళ్లడానికి సాహసించరు. కానీ, అందుకు విరుద్ధంగా దమ్మపేట మండలంలోని అల్లిపల్లి నుంచి వడ్లగూడెం వెళ్లే మార్గంలో దట్టమైన ఊడలతో ఎకరం విస్తీర్ణంలో విస్తరించిన మర్రి వృక్షం వనాన్ని తలపిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది. చెట్టుకు ఉన్న పొడవాటి తొర్ర (రంధ్రం)లో దేవతగా భావించే ఓ నాగపాము నివాసం ఉంటుందనే నమ్మకంతో స్థానికులు నాగదేవత ఆవాసంగా భావిస్తారు. ఆ మహా వృక్షానికి దాదాపుగా రెండు వందల ఏళ్ల (రెండు శతాబ్దాలు)కు పైగా పురాతన చరిత్ర ఉన్నట్టుగా గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. ఆధ్యాతికతతో పాటుగా ప్రశాంత భావనలు కలిగించే ఈ చెట్టు వద్ద చిత్ర నిర్మాణాలు కూడా జరిగాయని తెలుస్తోంది. కానీ, ఆ చిత్రాలు విజయవంతం కాకపోవడంతో చెట్టు చరిత్ర బయటకు తెలియలేదు.
అల్లిపల్లి శివారులో..
భారతీయ సంస్కృతి, పురాణాలలో మర్రి చెట్టు పవిత్రమైన వృక్షంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మండలంలోని మందలపల్లి గ్రామానికి చెందిన అలపాటి సత్యనారాయణకు 1960 ప్రాంతంలో అల్లిపల్లి శివారులో ఓ వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉండగా, అందులో ఓ పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉండేది. అ చెట్టు సహజ సిద్ధంగా పుట్టి పెరిగింది. అప్పట్లో ఆ వ్యవసాయ క్షేత్ర యజమానికి ఆ మర్రిచెట్టు సన్నిధానంలో ఓ నాగుపాము కనిపిస్తూ ఉండేదని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ఆయన వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లినప్పుడు ఆ చెట్టు కిందనే విశ్రాంతి తీసుకునేవారు. తదనంతరం 1981లో 11 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని అల్లిపల్లికి చెందిన అచంట సోమరాజుకు విక్రయించారు. కాగా, ఆ మర్రి చెట్టు విస్తరించి ఉన్న ఆ ఒక్క ఎకరానికి ధరను మినహాయించి, ఆ స్థలంలో మర్రి చెట్టును యథావిధిగా పెరగనివ్వాలని, దానిని నరకడం, తొలగించొద్దని చెప్పి విక్రయించారు. సోమరాజు కూడా మర్రి చెట్టును వదిలేసి మిగిలిన 10 ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోట సాగు చేస్తున్నారు. ఆ మహా వృక్షం నుంచి వచ్చిన పెద్ద పెద్ద ఊడలు భూమిలోకి చొచ్చుకుపోయి ఉండటంతో పదిచెట్లు ఉన్నట్లుగా చూపరులకు కనిపిస్తోంది. కానీ, అదంతా ఒక మహా వృక్షం నుంచి వచ్చిన ఊడలే.