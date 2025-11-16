అక్రమంగా తరలిస్తున్న పశువుల పట్టివేత
భద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం మీదుగా ఇతర ప్రాంతాలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్న పశువులను పట్టణ పోలీసు లు శనివారం పట్టుకున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తూ రుబాక మీదుగా బూర్గంపాడు మండలంలోని ఎంపీబంజర్కు ట్రాలీలో 6 ఆవులు, 2 కోడె దూడలను తరలిస్తుండగా బ్రిడ్జి సెంటర్లోని చెక్పోస్టు వద్ద పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మరో ఘటనలో భద్రాచలం మీదుగా ఇతర ప్రాంతానికి వెళ్తున్న ట్రాలీని ఆపి తనిఖీ చేయగా అందులో 7 ఆవులు, రెండు కోడెదూడలు ఉండగా.. అనుమతు లు లేకపోవడంతో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తం ఐదుగురిపై కేసునమోదు చేసి, పట్టుబడిన పశువులను పాల్వంచలోని అన్నపూర్ణ గోశాలకు తరలించారు.
డిగ్రీ విద్యార్థిని అదృశ్యం
పాల్వంచరూరల్: కళాశాలకు వెళ్లొస్తానని ఇంట్లో చెప్పి వెళ్లిన డిగ్రీ విద్యార్థిని కనిపించకుండాపోయింది. పోలీసు ల కథనం ప్రకారం.. మండలంలోని బిక్కుతండాకు చెందిన యువతి కొత్తగూడెం సింగరేణి ఉమెన్స్ కళాశాలలో డిగ్రీ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతోంది. శుక్రవారం కళాశాలకు వెళ్లి వస్తానని చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్లి తిరిగిరాలేదు. తల్లిదండ్రులు స్నేహితులు, బంధువులను ఆరాతీసి నా ఆచూకీ లభించలేదు. శనివారం విద్యార్థిని తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు ఫిర్యాదు చేయగా.. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్ఐ సురేశ్ తెలిపారు.
మావోయిస్టులే హతమార్చారని అనుమానం
చర్ల: ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఓ గిరిజనుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. బీజాపూర్ జిల్లా బాసగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పత్కేల్ గ్రామానికి చెందిన సోయం ధర్మయ్య ఇంటికి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి కొందరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు వచ్చి బయటకు పిలిచి ఇంటి ఆవరణలోనే దారుణంగా హతమార్చారు. అయితే పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్గా వ్యవహరిస్తున్నందున మావోయిస్టులే హతమార్చి ఉంటారని కుటుంబీకులు, గ్రామస్తులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
రెండు ఇసుక లారీలు, ట్రాక్టర్ పట్టివేత
పాల్వంచరూరల్: అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న రెండు లారీలు, ఒక ట్రాక్టర్ను రెవెన్యూ అధికారు లు పట్టుకున్నా రు. మండలంలోని జగన్నాథపురం నుంచి ఇసుకను తరలిస్తున్న రెండులారీలు, ఒక ట్రాక్టర్ను ఆర్ఐలు నళినికుమా ర్, రవికుమార్రెడ్డి శనివారం తెల్లవారుజామున పట్టుకున్నారు. ఎలాంటి అనుమతులు లేకపోవడంతో వాహనాలను సీజ్చేసి తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తర లించినట్లు తహసీల్దార్ దారా ప్రసాద్ తెలిపారు.
బైక్ను తప్పించబోయి
బొలేరో పల్టీ..
పాల్వంచ: పట్టణంలోని నవ లిమిటెడ్ వద్ద బైక్ను తప్పించబోయి బొలేరో వాహనం పల్టీకొట్టింది. స్థానికుల కథనం మేరకు.. శనివారం బీసీఎంరోడ్లో నవ లిమిటెడ్ వద్ద కొత్తగూడెం వైపు నుంచి వస్తున్న బొలేరో ట్రక్ వాహనం బైక్ను తప్పించబోయి పక్కనే ఉన్న కరెంట్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టి పల్టీ కొట్టింది. కరెంట్ స్తంభం విరిగిపోయింది. తృటిలో పెనుప్రమాదం తప్పింది.