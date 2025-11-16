చెక్పోస్టు ఏర్పాటు
దుమ్ముగూడెం: మండలంలోని పైదిగూడెం శివారులో అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు చెక్పోస్టును వ్యవసాయ, పౌరసరఫరాలశాఖ, రెవెన్యూ అధికారులు శనివారం ఏర్పాటు చేశారు. మండలంతో పాటు సరిహద్దు రాష్ట్రంలో కూడా వరి కోతలు ప్రారంభం కావడంతో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ధాన్యం తెలంగాణలోకి రాకుండా ఉండేందుకు అధికారులు చెక్పోస్టును ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమంలో పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారి రాజులు, ఏఈఓలు ప్రవీణ్, హసీనా, రెవెన్యూ సిబ్బంది అంజద్, వెంకన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఓటరు జాబితాపై సమీక్ష
సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): రాష్ట్రప్రధాన ఎన్ని కల అధికారి సి.సుదర్శన్రెడ్డి శనివారం ఈఆర్ఓ లు, ఏఆర్ఓలతో వీడియోకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించా రు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ కార్యక్రమం పురోగతి, పెండింగ్లో ఉన్న ఎన్నికల అంశాలపై సమీ క్షించారు. కలెక్టరేట్ నుంచి వీసీలో అదనపు కలెక్టర్ డి.వేణుగోపాల్, ఎలక్షన్ ట్రైనర్ సాయికృష్ణ, ఎన్నికల సిబ్బంది అశోక్ పాల్గొన్నారు.
దళితుల ఐక్యతను
భగ్నం చేసేందుకు కుట్ర
భద్రాచలంటౌన్: ఎస్సీ వర్గీకరణ పేరుతో కేంద్రంలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ నాయకత్వంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు దళితుల ఐక్యతను భగ్నం చేసేందుకు చేస్తున్న రాజకీయ కుట్ర అని మాల మహానాడు జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ రత్నాకర్ ఆరోపించారు. పట్ట ణంలోని హరిత హోటల్లో శనివారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడా రు. దళితులను విడతీయడానికి కాంగ్రెస్ బీజం వేయగా, తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు చంద్రబాబు నాయుడు, రేవంత్రెడ్డి మాల సామాజిక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని అన్యాయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ వల్ల వందలో కేవలం నలుగురికి మాత్రమే లాభం జరుగుతోందన్నా రు. ప్రజలు తలుచుకుంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ చట్టాలైన వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందేనని, తెలుగు రాష్ట్రా ల్లోని మాలలంతా శాంతియుత పోరాటానికి సిద్ధంకావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. సమావేశంలో పల్లంటి రమేశ్, అల్లాడి పౌల్రాజు, బొజ్జ వెంకటేశ్వర్లు, చిట్టి రాజారత్నం, బాబు, బండికళ్ల రవిబాబు, బత్తుల రమేశ్, బిట్ర సాయిబాబు, బల్లెం లక్ష్మణ్, కననపర్తి రాజారావు, నెల్లి సూరిబాబు, కనికెళ్ల నాని పాల్గొన్నారు.