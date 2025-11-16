కాంగ్రెస్లో వర్గ విభేదాలు
● మంత్రి తుమ్మల జన్మదిన వేడుకల్లో బహిర్గతం ● ములకలపల్లిలో తుమ్మల వర్గం వేడుకలకు హాజరుకాని ఎమ్మెల్యే
ములకలపల్లి/దమ్మపేట: రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా కాంగ్రెస్లో వర్గవిభేదాలు బహిర్గతమయ్యాయి. దమ్మపేట మండలం గండుగులపల్లిలోని తన ప్రైవేటు క్యాంపు కార్యాలయంలో తుమ్మల జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ.. ములకలపల్లిలో తుమ్మల వర్గం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకలకు హాజరుకాకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ములకలపల్లి పార్టీ కార్యాలయంలో తుమ్మలవర్గం ఆధ్వర్యంలో శనివారం కేక్ కట్ చేసి, రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. శిబిరాన్ని ఎమ్మెల్యే జారే ఆదినారాయణ ప్రారంభిస్తారని ముందే ప్రచారం కూడా చేశారు. అయితే ములకలపల్లిలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు హాజరైన ఎమ్మెల్యే శిబిరం వద్ద ఆగకుండానే వెళ్లిపోయారు. కాగా సమీపంలోని రైతువేదికలో సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేశాక మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు తాండ్ర ప్రభాకర్రావుతో కలిసి తుమ్మల జన్మదిన వేడుకలు జరపడం గమనార్హం. దమ్మపేట మండలంలోని గండుగులపల్లిలో ఎమ్మెల్యే ప్రైవేటు క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు జన్మదిన వేడుకలను ఎమ్మెల్యే జారే ఆదినారాయణ ఆధ్వర్యంలోనే నిర్వహించారు. కాగా ఈ కార్యక్రమానికి పొంగులేటి వర్గీయులు గైర్హాజరయ్యారు. వేడుకల్లో వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వాసం రాణి, సొసైటీ చైర్మన్ ఎల్లిన రాఘవరావు, కొయ్యల అచ్యుతరావు, కాసాని నాగప్రసాద్, జూపల్లి ఉపేంద్ర, కె.వి, గూడపాటి వెంకట్రావు, యర్రగొర్ల రాధాకృష్ణ, దొడ్డా భాస్కరరావు, ఎర్రా వసంతరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.