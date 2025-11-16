సీఐఎస్ఎఫ్ యూనిట్ సందర్శన
అశ్వాపురం: మండల కేంద్రంలోని భారజల కర్మాగారం అధికారుల, ఉద్యోగుల నివాస సముదాయమైన గౌతమినగర్ కాలనీలోని సీఐఎస్ఎఫ్ యూనిట్ను సీఐఎస్ఎఫ్ డీఐజీ ప్రణీత్చంద్ర శనివారం సందర్శించారు. అధికారులు, సిబ్బందితో మాట్లాడారు. నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన బ్యాడ్మింటన్ క్రీడామైదానాన్ని ప్రారంభించి, మొక్కలు నాటారు. కార్యక్రమంలో కమాండెంట్ అమిత్కుమార్, భారజల కర్మాగారం జీఎం శ్రీనివాస్, డీజీఎంలు రఫీక్, తిరుమల్రావు, సీఈఓ వేణు అధికారులు పాల్గొన్నారు.
రైతువేదికలో టీవీ చోరీ
పాల్వంచరూరల్: మండలంలోని పాండురంగాపురం రైతువేదికలోని టీవీని నాలుగు రోజుల క్రితం చోరీ చేశారు. దీని విలువ రూ.2 లక్షలు ఉంటుందని, గతంలో ఇదే టీవీకి సంబంధించిన రెండు స్పీకర్లు, ఇన్వర్టర్ కూడా చోరీకి గురయ్యాయని, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినా నేటికీ కేసు నమోదు చేయలేదని ఏఓ తెలిపారు. రూరల్ ఎస్ఐ సురేశ్ను వివరణ కోరగా టీవీ కన్పించడం లేదని ఏఓ సమాచారం ఇచ్చిన మాట నిజమేనని, వేదిక తాళాలు సిబ్బంది వద్దే ఉండటంతో ఇంటి దొంగల పనే అని అనుమానం ఉందని స్పష్టం చేశారు.
ప్రమాదవశాత్తు చెలరేగిన మంటలు
ఇల్లెందు: పూజ గదిలో వెలిగించిన దీపం అంటుకుని ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగి, ఇంట్లోని వస్తువులు కాలిపోయాయి. పట్టణంలోని ఆడెపు లక్ష్మీకాంతమ్మ ఇంట్లోని పూజ గదిలో గదిలో వెలిగించిన దీపం పక్కన వస్తువులకు అంటుకుని మంటలు చెలరేగాయి. గమనించిన ఆమె కేకలు వేయటంతో చుట్టు పక్కల వారు వచ్చి అగ్నిమాపకశాఖకు సమాచారం అందించారు. ఫైరింజన్ చేరుకుని మంటలను ఆర్పి వేసింది. సుమారు రూ.75 వేల విలువ చేసే వస్తువులు కాలిపోయినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.