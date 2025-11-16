ఆదివాసీల అభివృద్ధే ధ్యేయం
చర్ల: మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ఆదివాసీల అభివృద్ధే పోలీస్శాఖ ధ్యేయమని జిల్లా పోలీస్ శాఖ అదనపు ఓఎస్డీ (ఆపరేషన్స్) నరేందర్ పేర్కొన్నారు. జిల్లా ఎస్పీ రోహిత్రాజ్ ఆదేశాల మేరకు భద్రాచలం ఏఎస్పీ విక్రాంత్కుమార్సింగ్తో కలిసి శనివారం ఆయన చర్ల మండలంలోని మారుమూ ల మావోయిస్టు ప్రభావిత గ్రామాలైన బక్కచింతలపాడు, కిష్టారంపాడు, వీరాపురం, రాళ్లాపురం, తిమ్మిరిగూడెం, కమలాపురం గ్రామాల్లో 250 కుటుంబాల వారికి నెస్ట్లీ కంపెనీ సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన నిత్యావసర వస్తువులను అందజేశారు. మావోయిస్టు ప్రభావిత గ్రామాల్లోని ఆదివాసీలకు పోలీసు శాఖ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందని, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఆదివాసీలకు కూడా అందేలా పోలీసు శాఖ కృషిచేస్తోందని చెప్పారు. ఏఎస్పీ విక్రాంత్కుమార్సింగ్ మాట్లాడుతూ.. సంఘ విద్రోహ శక్తులకు ఆదివాసీలు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో సీఆర్పీఎఫ్ 141 బెటాలియన్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ వివేక్ రంజన్, చర్ల సీఐ రాజువర్మ, ఎస్ఐలు నర్సిరెడ్డి, కేశవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.