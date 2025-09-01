నేత్రపర్వంగా నిత్యకల్యాణం
భద్రాచలంటౌన్ : భద్రాచలం శ్రీసీతారామచంద్ర స్వామివారి నిత్యకల్యాణ వేడుక ఆదివారం నేత్రపర్వంగా సాగింది. తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలో సుప్రభాత సేవ, సేవాకాలం, ఆరాధన, తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం స్వామివారిని మేళతాళాల నడుమ గర్భగుడి నుంచి ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి బేడా మండపంలో కొలువుదీర్చారు. విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం, కంకణధారణ, యజ్ఞోపవీత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి కల్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు. నిత్యకల్యాణ వేడుకలోనూ భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
పెద్దమ్మతల్లికి
విశేష పూజలు
పాల్వంచరూరల్: పెద్దమ్మతల్లి అమ్మవారికి ఆదివారం అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు. మండలంలోని శ్రీకనకదుర్గ (పెద్దమ్మతల్లి) ఆలయానికి రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. దీంతో ఆలయ ప్రాంగణం కిటకిటలాడింది. క్యూలైన్ ద్వారా అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు అన్నప్రాసనలు నిర్వహించారు. ఒడిబియ్యం, పసుపు కుంకుమలు, చీరలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. పెద్దమ్మతల్లి అమ్మవారిని ఖమ్మం జిల్లా న్యాయమూర్తి రాజగోపాల్ కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు. పూజాది కార్యక్రమాల్లో ఈఓ ఎన్.రజనీకుమారి, ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ బి.నాగేశ్వరరావు, వేదపండితుడు పద్మనాభశర్మ, అర్చకుడు రవికుమార్శర్మ పాల్గొన్నారు.
రేపు బహిరంగ వేలం
పెద్దమ్మతల్లి ఆలయంలో దుకాణాలు, చీరలు పోగు చేసుకోవడం, పూల దండల విక్రయానికి మంగళవారం బహిరంగ వేలం నిర్వహించనున్నట్లు ఈఓ ఎన్.రజనీకుమారి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. లైసెన్స్ హక్కులు పొందేందుకు వ్యాపారులు వేలంలో పాల్గొనాలని సూచించారు.
3న సీఎం
రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
చండ్రుగొండ : ఈ నెల 3న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్రెడ్డి పర్యటన దాదాపు ఖరారైనట్లు ఎమ్మెల్యే జారె ఆదినారాయణ ఆదివారం తెలిపారు. గత నెల 21, అనంతరం 30న చండ్రుగొండ మండలంలోని బెండాలపాడు గ్రామంలో సీఎం పర్యటన ఖరారు కావడంతో ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే అనేక కారణాలతో సీఎం సభ రెండుసార్లు వాయిదా పడింది. మళ్లీ పర్యటన ఖరారైన నేపథ్యంలో బెండాలపాడు గ్రామంతోపాటు చండ్రుగొండలోని హెలీప్యాడ్ వద్ద, దామరచర్ల గ్రామంలో సభాస్థలిలో ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి.
కొత్తగూడెం,
భద్రాచలంలో ప్రజావాణి
సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం కోసం సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కొత్తగూడెం ఆర్డీఓ కార్యాలయం, భద్రాచలం సబ్కలెక్టర్ కార్యాలయాల్లో నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ జితేష్ వి.పాటిల్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. కొత్తగూడెం ఆర్డీఓ పరిధిలో ఉన్న సమస్యలపై కొత్తగూడెంలో నిర్వహించే ప్రజావాణిలో దరఖాస్తులను అందజేయాలని, భద్రాచలం సబ్ కలెక్టర్ పరిధిలోని సమస్యలపై భద్రాచలంలో నిర్వహించే ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో దరఖాస్తులను అందజేయాలని సూచించారు.
నేడు గిరిజన దర్బార్
భద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలం ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించనున్న గిరిజన దర్బార్ కార్యక్రమానికి అన్ని శాఖల అధికారులు సకాలంలో హాజరుకావాలని ఐటీడీఏ పీఓ బి.రాహుల్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో ఆదేశించారు. ఉదయం 10.30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే దర్బార్లో గిరిజనులు తమ సమస్యలపై ఫిర్యాదులు అందజేయాలని సూచించారు.