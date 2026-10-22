ఏఎన్యూ(పెదకాకాని): దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన అనంతరం విద్యారంగంలో చేసిన మార్పులన్నీ పాలకవర్గాల ప్రయోజనం కోసమే జరిగాయని యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు. ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఆల్ యూనివర్సిటీస్ ఎంప్లాయీస్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నూతన లేబర్ కోడ్స్ విశ్వవిద్యాలయ ఉద్యోగులపై ప్రభావం అనే అంశంపై ఆదివారం రాష్ట్ర సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సుకు యూనియన్ కార్యనిర్వహాక అధ్యక్షులు కె.భానుప్రసాద్ అధ్యక్షత వహించారు. ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ 1966లో కొఠారి కమిషన్ దేశంలో ఉన్నత విద్య, సాంకేతిక విద్యతోపాటు అందరికీ విద్య అందాలంటే ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని సిఫార్సు చేసిందని, ఇంతవరకు కొఠారి కమిషన్ సిఫార్సులను అమలు చేయాలేదని విమర్శించారు. విశ్వవిద్యాలయాల్లో పర్మినెంట్ ఉద్యోగుల స్థానంలో కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్, డైలీవేజ్, క్యాజువల్, కంటింజెంట్ పేరుతో ఉద్యోగులు, కార్మికులను తీసుకొని వారికి ఎలాంటి హక్కులు లేకుండా, ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా శ్రమ దోపిడీ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్న హక్కులన్నీ రద్దు చేసేందుకే లేబర్ కోడ్స్ తెచ్చారని, వాటికి వ్యతిరేకంగా ఐక్యమవ్యాలని పిలుపునిచ్చారు. సీఐటీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఏవీ నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్న 29 కార్మిక చట్టాలను 4 లేబర్ కోడ్లుగా మార్చారన్నారు. పారిశ్రామికవేత్తల ప్రయోజనాల కోసమే ఈ లేబర్ కోడ్స్ తెచ్చారన్నారు. లేబర్ కోడ్స్కు వ్యతిరేకంగా సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో డిసెంబర్ 1వ తేదీన ఛలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. సీఐటీయూ రాష్ట్ర క్యాదర్శి కె.ఉమామహేశ్వరరావు, యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కెయస్ కోటేశ్వరరావు, జిల్లా కార్యదర్శి బి ముత్యాలరావు, ఏఎన్యూ టైం స్కేల్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కాశీనందేశ్వరరావు, నాయకులు పద్మ, తదితరులు ఉపన్యసించారు. కార్యక్రమంలో ఎన్.వెంకటేశ్వరరావు, సిహెచ్ గోపాలకృష్ణ, కోలా వెంకటేశ్వర్లు, అచ్చిబాబు, ఎన్.ప్రసాద్, వెంకట రమణ, నిరంజన్ కుమార్, మందా రాజేష్, సాంబశివరావు, శ్రీనివాసరావు, సుధీర్బాబు, వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల ఉద్యోగులు, కార్మికులు పాల్గొన్నారు.
ఏఎన్యూలో ఉద్యోగులను పర్మినెంట్ చేయాలి