గిరిజనుల సంక్షేమానికి బిర్సా ముండా కృషి

మూడు దశల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు బాపట్ల: భగవాన్ బిర్సా ముండా ఆశయాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని గిరిజనులు విద్య, వైద్యం, ఆర్థికాభివృద్ధి, సామాజిక పురోగతి రంగాల్లో ముందుకు సాగాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి.వినోద్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం జిల్లా కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాలులో గిరిజన స్వాతంత్య్ర పోరాట నాయకుడు భగవాన్ బిర్సా ముండా 151వ జయంతి, జన్జాతీయ గౌరవ దినోత్సవాలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భగవాన్ బిర్సా ముండా చిత్రపటానికి జిల్లా కలెక్టర్ పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, భగవాన్ బిర్సా ముండా సేవలు అమూల్యమన్నారు. విద్య ద్వారానే వ్యక్తి, సమాజం అభివృద్ధి చెందుతాయని పేర్కొంటూ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో పిల్లలు చదువుకునేలా సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోత్సహించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్జీఓ భగవాన్ దాసు, తిరువీధుల శంకర్ ప్రసాద్, దేవరకొండ రాములు మాట్లాడుతూ... బిర్సా ముండా సేవలను కొనియాడారు. గిరిజన ప్రజలకు ప్రభుత్వం నుంచి మరింత ప్రోత్సాహం, సంక్షేమ సహాయం అందించాలని కోరారు. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారి దాసరి అమర సుబ్బయ్య, సర్వశిక్ష అభియాన్ పీవో శ్రీనివాసులు, జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారి బెన్హర్, డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ఎస్. విజయమ్మ, డీసీహెచ్ఎస్ డాక్టర్ పద్మావతి, స్వర్ణ గ్రామం / స్వర్ణ వార్డుల జిల్లా మేనేజర్ రాజేష్, జిల్లా ఆడిట్ అధికారిణి రాజ్యం, గిరిజన సంఘాల, స్వచ్ఛంద సంస్థల నాయకులు, గిరిజన గురుకుల పాఠశాల బాలికలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. బాపట్ల: జిల్లాలో గ్రామపంచాయతీలకు సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల ఎన్నికలను మూడు దశల్లో నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ మేరకు నామినేషన్ స్వీకరణ కేంద్రాలను గుర్తించి ఆమోదించారు. మొదటి దశలో పర్చూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని గ్రామపంచాయతీలకు 35 నామినేషన్ స్వీకరణ కేంద్రాలు, రెండో దశలో వేమూరు, చీరాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని గ్రామపంచాయతీలకు 58 కేంద్రాలు, మూడో దశలో బాపట్ల, రేపల్లె అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని గ్రామపంచాయతీలకు 57 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 150 నామినేషన్ స్వీకరణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మొదటి దశ ఎన్నికల నామినేషన్ల స్వీకరణ కార్యక్రమం తొలిరోజున సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేసేందుకు 31 మంది అభ్యర్థులు, వార్డు సభ్యుల పదవులకు పోటీ చేసేందుకు 56 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్ దాఖలు చేసినట్లు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి టి. నగేష్ కుమారి తెలిపారు. ఈ నెల 17వ తేదీ నామినేషన్ల స్వీకరణకు చివరి తేదీ అని తెలిపారు. 18న నామినేషన్ల పరిశీలన, 19న తిరస్కరించబడిన నామినేషన్లపై అప్పీళ్ల పరిశీలన ఉంటుందన్నారు. 21వ తేదీ నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ అని తెలిపారు. అనంతరం పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తామన్నారు. మొదటి దశలో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్న గ్రామపంచాయతీలకు ఈ నెల 26న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
150 నామినేషన్ స్వీకరణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి.వినోద్కుమార్
మూడు దశల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్
విద్యుదాఘాతంతో వ్యక్తి మృతి
వేమూరు: విద్యుదాఘాతంతో వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం మేరకు.. మండలంలోని జంపని గ్రామానికి చెందిన కన్నెగంటి చిన్నబాబు, సురేష్ ఆదివారం వరి పొలాల్లో పురుగులు నివారణకు మందు పిచికారి చేసేందుకు వెళ్లారు. పొలం పురుగు మందు పిచికారి చేస్తున్నారు. కరెంట్ వైరు తెగి పొలంలో పడి విషయం గమనించలేదు. మందు పిచికారి చేస్తుండగా చిన్నబాబు విద్యుదాఘాతానికి గురయ్యాడు. చిన్నబాబు రక్షించేందుకు సురేష్ ప్రయత్నించాడు. ఇద్దరు షాక్కు గురయ్యారు. ఇద్దరిని స్థానికులు వేమూరు ప్రభుత్వం వైద్యశాలకు తరలించారు. కన్నెగంటి చిన్నబాబు మృతి చెందాడు. సురేష్కు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు కేసు నమోదు చేశారు.