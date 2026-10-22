పురపోరులో వైఎస్సార్‌ సీపీ జోరు

అభ్యర్థుల వేటలోనే కూటమి తంటాలు స్వతంత్ర అభ్యర్థుల జాబితాతో అన్నం బాపట్లలో అనూహ్యంగా మారిన రాజకీయ సమీకరణాలు
బాపట్ల: స్థానిక మున్సిపల్ పోరులో వైఎస్సార్ సీపీ దూసుకుపోతోంది. ఒక చైర్మన్, 44 వార్డులకు సంబంధించి ఇప్పటికే వైఎస్సార్ సీపీ 44 నామినేషన్లు దాఖలు చేసింది. టీడీపీ 25, జనసేన 8, కాంగ్రెస్ 3, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు నలుగురు నామినేషన్లు వేశారు. మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ పదవులకు పోటీ చేసేందుకు వైఎస్సార్ సీపీలో భారీ సంఖ్యలో ఆశావహులు ఉన్నారు. పార్టీ కోసం కష్టపడి పనిచేసే వారికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. అందరికీ ఏదో ఒక సమయంలో అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెబుతూ, ఏకాభిప్రాయంతో పార్టీ సమన్వయకర్త కోన రఘుపతి ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇక చైర్మన్ అభ్యర్థిగా కాగిత సుధీర్బాబు ముందుకు వస్తున్నారు. ఆయన మాజీ కౌన్సిలర్ కావడంతోపాటు వైఎస్సార్ సీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడిగా ఉండటంతో అందరి ఆమోదంతో ఆయనను చైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేశారు.
స్థానికేతరులతో కూటమికి కష్టాలు
కూటమికి స్థానికేతరుడైన ఇస్కా సునీల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి కావడం తలనొప్పిగా మారింది. బాపట్లలో చైర్మన్ పదవిని బీజేపీకి కేటాయించడం కూడా టీడీపీ, జనసేనలో అసంతృప్తికి కారణమవుతోంది. ఈపాటికే బీజేపీ జాతీయ కౌన్సిల్ సభ్యుడు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్ తనకు పార్టీ ప్రకటించిన నాయకుడితో సంబంధం లేదంటూ రాజీనామా చేశారు. దీంతో కూటమిలో ఒక్కసారిగా సమీకరణలు మారిపోయి నాయకులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
మాకొద్దు బాబోయ్..
మున్సిపల్ పోరులో మొదటి నుంచి అభ్యర్థుల కొరత ఆ పార్టీలను వెంటాడుతూనే ఉంది. పట్టణంతోపాటు గ్రామీణ ప్రాంతాలు విలీనం కావడం, ఆయా ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్ సీపీకి మంచి పట్టు ఉండటంతో కూటమి నుంచి కౌన్సిలర్ పదవులకు పోటీ చేసేందుకు అభ్యర్థులు వెనుకాడుతూనే వచ్చారు. తాజాగా కూటమిలోని ఒక నాయకుడు బయటకు వెళ్లడంతోపాటు, స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా ఒక ప్యానల్ను సిద్ధం చేయడంతో ఆయా వర్గాల్లో మరింత ఆందోళన నెలకొంది. మొదట ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థుల్లో కొందరైతే ఏకంగా ఎదుటే తాము పోటీ చేయబోమని, అన్నం వర్గం నుంచే పోటీ చేస్తామని చెప్పడంతో కూటమి పార్టీల్లో గందరగోళం నెలకొంది.
పార్టీ బలమే ముందుకు నడిపిస్తోంది
వైఎస్సార్ సీపీ బలమే అభ్యర్థులను ముందుకు నడిపిస్తోందనే దానికి నామినేషన్ల ఘట్టమే నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది. పార్టీలోని నాయకులు పోటీలో నిలబడాల్సిందేనంటూ ఆయా వార్డుల్లోని ప్రజలు వారి ఇళ్లకు వెళ్లడం, పార్టీ నాయకులు కోన రఘుపతి వద్దకు వచ్చి తమ వార్డులో ఫలానా వ్యక్తినే అభ్యర్థిగా నిలబెట్టాలని కోరడం చూస్తుంటే ఓటర్లు ఎంత గట్టిగా ఉన్నారో, వారి క్రమశిక్షణ స్పష్టమవుతోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మీరు టిక్కెట్ ఇవ్వండి, మేం గెలిపించుకుంటామని కొన్ని వార్డుల ప్రజలు మొదటి నుంచే కాలికి బలంకట్టుకుని ఇంటింటి ప్రచారంలో నిమగ్నమయ్యారు. వైఎస్సార్ సీపీ చేసిన అభివృద్ధి, అందించిన సంక్షేమ ఫలాలే పార్టీ విజయానికి సోపానాలుగా చెప్పుకొంటూ దర్జాగా ముందుకు సాగుతున్నారు.