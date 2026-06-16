బాపట్ల టౌన్: విద్యుత్శౌర్యానికి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని విద్యుత్శాఖ ఎస్ఈ జి.ఆంజనేయులు తెలిపారు. బాపట్ల రూరల్ పరిధిలో గురువారం ఏకకాలంలో 54 బృందాలతో విద్యుత్శాఖ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది. తనిఖీల్లో భాగంగా 3,060 సర్వీసులు తనిఖీలు చేశారు. వాటిల్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న 288 మంది వినియోగదారులపై కేసులు నమోదుచేశారు. వారికి గానూ రూ.20,33,800 అపరాధ రుసుం విధించారు. ఎస్ఈ మాట్లాడుతూ.. విద్యుత్ వినియోగదారులు సకాలంలో విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లిస్తూ విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలన్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు, అపరాధ రుసుం తప్పదన్నారు. కార్యక్రమంలో ఈఈ జి.భాస్కరరావు, విజిలెన్స్ ఈఈ మన్నెం భాస్కరరావు, విజిలెన్స్ డీఈఈ ఆర్.విజయశ్రీనివాస్, బాపట్ల డీఈఈ పి.శ్రీనివాసరావు, చెరుకుపల్లి, రేపల్లె డీఈఈలు, డివిజన్ పరిధిలోని ఏఈలు పాల్గొన్నారు.