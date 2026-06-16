న్యాయవాదులు విధుల బహిష్కరణ

రేపల్లె: దెందులూరుకు చెందిన సీనియర్ న్యాయవాది ఏడ్పుగంటి శ్రీనివాస్బాబు నివాసంపై దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతనేని ప్రభాకర్ దాడిని నిరసిస్తూ రేపల్లె బార్ అసోసియేషన్ న్యాయవాదులు గురువారం విధులు బహిష్కరించారు. అర్ధరాత్రి శ్రీనివాస్బాబు ఇంటిపై దాడికి పాల్పడి భీభత్సవం సృష్టించిన ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు కోరారు. కార్యక్రమంలో బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, పలువురు న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు.
స్టేట్ ర్యాంకర్ను అధిగమించిన పల్లవి
యడ్లపాడు: ఇంటర్మీడియెట్ బోర్డు ప్రకటించిన బెటర్మెంట్ ఫలితాల్లో యడ్లపాడు సెయింట్ ఆన్స్ సీఈసీ విద్యార్థిని స్టేట్ ర్యాంకర్ను మించిన మార్కులు సాధించి సత్తా చాటింది. యడ్లపాడు మండలం ఉప్పరపాలెం గ్రామానికి చెందిన పల్లపు సత్యనారాయణ, మల్లేశ్వరి దంపతులు వ్యవసాయ పనులు చేసుకుని జీవిస్తుంటారు. వీరి కుమార్తె అంకిత ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ఫలితాల్లో 489 మార్కులు రాగా, బెటర్మెంట్ పరీక్షల్లో 494 మార్కులు సాధించింది. గతంలో సీఈసీలో స్టేట్ ర్యాంకర్ మార్కులు 491 కాగా, అంకిత 494 మార్కులతో స్టేట్ ర్యాంకర్ను అధిగమించింది. సివిక్స్, కామర్స్లో నూటికి నూరు మార్కులు, సంస్కృతంలో 99 మార్కులు సాధించింది. రాష్ట్ర సీఈసీ గ్రూపులో 494 మార్కులు సాధించటం ఇదే ప్రప్రథమం అని కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ప్రీతి సిస్టర్ తెలిపారు. మరో విద్యార్థిని భార్గవి బైపీసీలో 449 మార్కు లు సాధించి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీలో 85మార్కులు సాధించిందని తెలిపారు. విద్యార్థులను అధ్యాపకులు అభినందించారు.
వ్యక్తిపై దాడి చేసి ఉంగరాలు దోపిడీ
కొల్లిపర: కొల్లిపర గ్రామంలో ఒక వ్యక్తి పై గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా దాడి చేసి ఆపై అతని వద్ద ఉన్న బంగారం దోచుకున్న వైనం గురువారం తెల్లవారుజామున చోటు చేసుకుంది. బాధితుడు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన కొల్లి వెంకటశ్రీనివాసరెడ్డి తెల్లవారుజామున సుమారు 4గంట ల సమయంలో సెంటరుకు రావటానికి ఇంటి నుంచి బయటకు రాగానే అక్కడే కాపు కాసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అతనిపై ఒక్కసారిగా దాడిచేసి ముఖంపై గాయపరిచి తన చేతికి ఉన్న రెండు ఉంగరాలు, సెల్ఫోన్ తీసుకుని పరారయ్యాడు. తనపై ఒక్కసారిగా దాడి జరగటంతో భయభ్రాంతులకు గురైన శ్రీనివాసరెడ్డి తేరుకుని చూసుకుంటే తన చేతికి ఉన్న బంగారం, సెల్ఫోన్ తీసుకుపోయినట్లు గ్రహించి పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు.
పెళ్లి పేరుతో లైంగిక దాడి
తెనాలిరూరల్: పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి పలుమార్లు లైంగికదాడి చేశాడంటూ సహోద్యోగిపై ఉద్యోగిని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసుల కథనం మేరకు వివరాలిలా ఉన్నాయి. పట్టణ సుల్తానాబాద్కు చెందిన మహిళ బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలం రావికంపాడులోని గ్రామ సచివాలయంలో డిజిటల్ కార్యదర్శిగా పని చేస్తోంది. తన సహోద్యోగి అయిన సునీల్పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆరేళ్లుగా తనపై అనేక సార్లు లైంగిక దాడి చేశాడని, ఇప్పుడు పెళ్లికి నిరాకరించాడంటూ బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించింది. త్రీటౌన్ పోలీసులు కేసు గురువారం నమోదు చేశారు.
జ్యుయలరీ షాపులో చోరీ
తెనాలిరూరల్: తెనాలి గంగానమ్మపేట శివాలయం వెనుక గేటు రోడ్డులోని శ్రీ విజయలక్ష్మి జ్యుయలర్స్లో చోరీ జరిగింది. అర్ధరాత్రి దాటాక జోరున కురుస్తున్న వర్షంలో బైక్పై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు రాడ్లతో తాళాలను ధ్వంసం చేశారు. లోనికి వెళ్లిన వారికి, బంగారు ఆభరణాలున్న మరో గది తాళం తీయడం చేతకాలేదు. ముందు గదిలో ఉన్న 50 గ్రాముల వెండి వస్తువులతో ఉడాయించారు. షాపు తాళాలు ధ్వంసం చేసి ఉండటాన్ని యజమానులు గురువారం ఉదయం గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. టూ టౌన్ పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేస్తున్నారు. క్లూస్ టీమ్కు సమాచారం ఇచ్చారు. నిందితుల కదలికలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.
నేడు ఎస్సీ నిరుద్యోగ యువతకు జాబ్ మేళా
నెహ్రూనగర్: జిల్లా పెడ్యూల్డ్ కులాల సేవా సహకార సంఘం, గుంటూరు ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, గుంటూరు జిల్లా వారి సహకారంతో ఎస్సీ నిరుద్యోగ యువతకు అవగాహన సదస్సు, జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ శాఖ ఈడీ దుర్గాబాయి గురువారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి అనుసుచిత్ జాతి అభ్యుదయ యోజన పథకం కింద ఈ కార్యక్రమం శుక్రవారం 9.30 గంటలకు, ఫిరంగిపురం మండలం, మెయిన్ రోడ్, వేలంక మాత చర్చి ఎదురు, గ్లోబల్ ఫౌండేషన్న్లో అవగాహన కార్యక్రమంతోపాటు జాబ్ మేళా జరుగుతుందన్నారు. ఈ జాబ్ మేళాకు 10 కంపెనీలు పాల్గొని 315 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నాయి.