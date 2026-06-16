ఐక్య పోరాటాలకు ఉద్యోగులు సిద్ధం

బాపట్లటౌన్: ఉద్యోగులు పోరాటాలకి సిద్ధంగా ఉండాలని ఏపీ ఉద్యోగుల జేఏసీ చైర్మన్ సీహెచ్ సురేష్బాబు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ఉద్యమ కార్యచరణలో భాగంగా గురువారం బాపట్ల ఎన్జీఓ హోంలో రాష్ట్ర జేఏసీ నాయకులు బాపట్ల ఎన్జీఓ నాయకులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. సిహెచ్ సురేష్బాబు మాట్లాడుతూ ఉద్యోగులకు రావాల్సిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఏమీ రావడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జిల్లాలోని అన్నీ సంఘాలు ఒకే తాటిపైకి వచ్చి ఉద్యమం చేపట్టాలన్నారు. సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు మాట్లాడుతున్నట్లుగా ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులు భారం కాదని, ఉద్యోగులు ప్రభుత్వానికి వెన్నుముక లాంటివారన్నారు. అలాంటి ఉద్యోగులకు ఉన్న గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని ఆర్థికపరంగా దిగజార్చవద్దన్నారు. గడువు దాటి మూడు సంవత్సరాలైనా కనీసం పీఆర్సీ కమిషనర్ నియమించకపోవడాన్ని ఏవిధంగా చూడాలన్నారు. అధికారంలోకి రాగానే మంచి ఐఆర్ ని ప్రకటిస్తామని కూటమి మేనిఫెస్టోలో పెట్టినప్పటికీ నేటికీ ఆ ఊసే ఎత్తకపోవడం సరికాదన్నారు. ప్రతి ఆరు మాసాలకు ఒకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు మేరకు, ధరలకు అనుగుణంగా పెంచే డీఏలు, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక్కటి కూడా విడుదల చేయకపోవడం ఆందోళనకరమన్నారు. ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వం గత రెండు సంవత్సరాలుగా స్పందించకపోవడంతో గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో, ఉద్యోగుల ఆకాంక్ష మేరకు ఉద్యమ కార్యాచరణకు నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు. ఇప్పటికే జూన్ 10వ తేదీన 28 జిల్లాల్లో జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశాలు, పత్రికా సమావేశాలు నిర్వహించి, సాధారణ ఉద్యోగులను సమాయత్తం చేసుకుంటూ, కలిసొచ్చే సంఘాలను కలుస్తూ ఉద్యమానికి సమాయత్తం చేస్తున్నామన్నారు. ఎన్జీవో అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు పల్లపోలు నాగేశ్వరావు మాట్లాడుతూ పీఆర్సీ అమలు సమయం దాటి ఇప్పటికే మూడు సంవత్సరాలు అయ్యిందని, కూటమి ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన విధంగా కనీసం మధ్యంతర భృతి (ఐఆర్) కూడా విడుదల చేయలేదని, ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో విడుదల కావాల్సిన డీఏలు ఒక్కటి కూడా విడుదల కాలేదన్నారు. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల అంశాలపై స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన బాధ్యతను విస్మరించిందన్నారు. ఏపీ జేఏసీ అమరావతి జిల్లా ట్రెజరర్ దిలీప్, రెవెన్యూ అసోసియేషన్ జిల్లా కార్యదర్శి బి.ఓంకార్, జేఏసీ నాయకులు ఎం.సత్యనారాయణ, శ్రీకాంత్, ఏఎస్ఓ సంఘ నాయకులు కమలాకరరావు, ఎన్జీఓ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బొనిగల ప్రసాదరావు, కోశాధికారి దాసరి నాగేశ్వరరావు, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ బి.కోటేశ్వరరావు, మహిళా విభాగం నాయకులు నాగలక్ష్మి, శకుంతల, ఊహా వీఆర్ఓ సంఘ నాయకుడు నాగరాజు, వివిధ సంఘం నాయకులు, ఏపీ జేఏసీ అమరావతి అనుబంధ శాఖల సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
ఏపీజేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమ బాట..
బాపట్ల: ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఏపీజేఏసీ చేపట్టిన ఉద్యమ కార్యాచరణకు బాపట్ల జిల్లా ఏపీ ఎన్జీవో అసోసియేషన్ పూర్తి మద్దతు తెలిపింది. గురువారం స్థానిక ఎన్జీవో హోమ్లో రాష్ట్రశాఖకు సంఘీభావం తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని, ఐక్యకార్యచరణలో పూర్తి మద్దతు తెలిపారు. సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు పి.నాగేశ్వరరావు, నాయకుడు ఓంకార్ ఉన్నారు.
ఏపీ ఉద్యోగుల జేఏసీ చైర్మన్
సీహెచ్ సురేష్బాబు