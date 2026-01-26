గ్రంథాలయాధికారి శ్రీనివాసరావుకు సర్వీసు అవార్డు
పిట్టలవానిపాలెం(కర్లపాలెం): స్థానిక శాఖా గ్రంథాలయాధికారిగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ మోర్ల శ్రీనివాసరావు, మేరా భారత్ మహాన్ ఎక్స్క్ల్యూజివ్ సర్వీస్ అవార్డు అందుకున్నారు. హైదరాబాదుకు చెందిన గ్లోబల్ హెల్ప్ ఫౌండేషన్ ఆదివారం మార్కాపురం ప్రెస్ క్లబ్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో శ్రీనివాసరావుకు అవార్డు అందజేశారు. హైదరాబాద్ సిటీ సివిల్ కోర్టు చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ పీవీపీ అంజనీకుమారి గ్లోబల్ హెల్ప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గొట్టిముక్కల చెన్నకేశులు, గుడివాడ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈ.రమణమ్మ, శ్రీనివాసరావును శాలువాతో సత్కరించి మెమోంటో, ప్రశంసాపత్రం అందజేశారు. అవార్డు అందుకున్న శ్రీనివాసరావుకు పలువురు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు అభినందనలు తెలిపారు.