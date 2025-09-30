తీరప్రాంత వాసులను అప్రమత్తం చేశాం
అధికారులతో నిరంతరం వరదలపై సమీక్ష జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్కుమార్
జల దిగ్బంధంలో లంక గ్రామాలు
వరద మరింత పెరిగే అవకాశాలు
పంటలను ముంచెత్తిన వరద నీరు
గట్లపై నుంచి పొర్లి ప్రవహిస్తున్న వరద
రహదారులు జలమయం
లంకవాసులను అప్రమత్తం చేస్తున్న
రేపల్లె: వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి.వినోద్కుమార్ చెప్పారు. కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతాలలో ఆయన సోమవారం అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎటువంటి ప్రమాదం వాటిల్లకుండా అధికారులను అప్రమత్తం చేశామన్నారు. కరకట్ట పటిష్ఠతపై అధికారులతో నిరంతరం చర్చిస్తున్నట్లు చెప్పారు. పునరావాస కేంద్రాలకు ప్రజలను తరలిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఆయా కేంద్రాలలో అన్ని సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశామని, ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. ఆశ్రయం పొందిన ప్రజలకు అల్పాహారం, భోజన వసతులను సమకూర్చటంతోపాటు మెడికల్ క్యాంప్లను సైతం ఏర్పాటు చేశామన్నారు. పెనుమూడి పల్లె పాలెం, రాజుకాల్వ, లంకెవానిదిబ్బ తదితర గ్రామాలలో పర్యటించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీవో నేలపు రామలక్ష్మి, తహసీల్దార్ ఎం.శ్రీనివాసరావు, రెవెన్యూ, పోలీసు, పంచాయతీ రాజ్, ఆర్సీ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
కొల్లూరు/రేపల్లె: కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం దాల్చింది. వరద ప్రవాహం నది గట్లపై నుంచి పొర్లి ప్రవహిస్తుండటంతో వేల ఎకరాలలో పంట పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. నది పరివాహక గ్రామాలలోని రహదారులపై వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో లంక గ్రామాలు జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వరద తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తం చేసే పనిలో నిమగ్నమైంది.
ప్రమాదకర స్థాయిలో వరద తీవ్రత
ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి సముద్రంలోకి సోమవారం తెల్లవారుజాము నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు నిలకడగా 6,74,926 క్యూసెక్కులు బ్యారేజ్ నుంచి దిగువకు విడుదల చేశారు. తర్వాత సాయంత్రానికి 6,46,821 క్యూసెక్కులకు ఈ మొత్తం చేరింది. పెసర్లంక అరవింద వారధి అడుగు భాగాన్ని వరద నీరు తాకుతూ ప్రవహిస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద భారీగా వచ్చి చేరతుండటంతో 6 లక్షల క్యూసెక్కుల పైచిలుకు నీటిని అధికారులు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది.
వేలాది ఎకరాలలో పంటలు మునక
వరద ప్రభావం నది తీర గ్రామాలలోని ఉద్యాన పంటలపై పడింది. వరద నది అంచులపైనుంచి పొంగిపొర్లుతుండటంతో కొల్లూరు, భట్టిప్రోలు, రేపల్లె మండలాల పరిధిలోని వేల ఎకరాల పంటనీట మునిగింది. రూ. వందల కోట్లు వెచ్చించి సాగు చేస్తున్న అరటి, పసుపు, కంద, తమలపాకు, జామ, మినుము, కూరగాయల పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లనుంది. మండలంలోని సుగ్గునలంక, చిలుమూరులంక, చింతర్లంక, ఈపూరులంక, పెదలంక, పెసర్లంక, ఆవులవారిపాలెం, గాజుల్లంక, పోతార్లంక, తోకలవారిపాలెం, కిష్కిందపాలెం, జువ్వలపాలెం, దోనేపూడి, కొల్లూరు పరిధిలోని వేలాది ఎకరాలలో సాగైన వాణిజ్య పంటలు వరద నీటి బారినపడ్డాయి. వరద ప్రభావం మరో నాలుగు రోజులపాటు కొనసాగవచ్చునని అంచనా వేస్తున్నారు. రైతులు ఆవేదనలో ఉన్నారు.
లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్
లంక గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. గాజుల్లంక – ఆవులవారిపాలెం రోడ్డు, పోతార్లంక – గాజుల్లంక మార్గం, సుగ్గునలంక చప్టా, దోనేపూడి లో లెవల్ చప్టా, భట్టిప్రోలు మండలం వెల్లటూరు కరకట్ట దిగువన రహదారుల పైనుంచి వరద ప్రవాహం అధికంగా ఉంది. ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. తడికలపూడి, జువ్వలపాలెం, తిప్పలకట్ట, కిష్కిందపాలెం, తోకలవారిపాలెం, పోతార్లంక, గాజుల్లంక, సుగ్గునలంక, చిలుమూరులంక, శివరామపురం, తురకపాలెం, గుంటూరుగూడెం, మద్యగూడెం, రావిలంక గ్రామాలు జల దిగ్బంధంలోకి వెళ్లాయి. కృష్ణా జిల్లా కనిగిరిలంక, మునగపల్లిలంక, ఆముదార్లంక, గుంటూరు జిల్లా అన్నవరపులంక, కొత్తూరులంక గ్రామాలకు సైతం రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కొల్లూరులో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాలకు 19 మంది వచ్చారు. వారిలో గర్భిణి ఉండగా.. వైద్య సిబ్బంది వేమూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు.
భయాందోళనల్లో పెనుమూడి వాసులు
వరద నీరు పెనుమూడి ప్రాంతవాసులను భయాందోళనలకు గురిచేస్తోంది. ఉరకలెడుతూ కడలివైపు పరుగులెడుతున్న కృష్ణమ్మ తీరప్రాంత ప్రజలను గడగడలాడిస్తోంది. గతంలో చోటు చేసుకున్న అనుభవాలతో వారు భయం గుప్పెట్లో కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. తీరంలోని పెనుమూడి ఘాట్లోని మెట్లన్నీ మునిగిపోయాయి. గతంలో రేపల్లె పట్టణాన్ని ముంచివేసిన వరద సంఘటనను తలచుకుని ఇక్కడి వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కరకట్ట బలోపేతానికి ఏర్పాట్లు
కృష్ణానది వరదలతో కరకట్టకు గండి పడకుండా బలహీన ప్రాంతాలను అధికారులు ఇప్పటికే గుర్తించారు. అప్రమత్తమై అక్కడ పటిష్టపరిచేందుకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. గోనెసంచులలో ఇసుక నింపి బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాలలో వరద నీరు చేరకుండా, ఉధృతంగా ప్రవహించకుండా ఇసుకతో నింపిన బస్తాలను అడ్డుగా ఉంచుతున్నారు.
పెనుమూడి పల్లెపాలెంలో ప్రజలతో మాట్లాడుతున్న జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్కుమార్
జిల్లా అధికారులు