గుర్తు తెలియని మృతదేహం లభ్యం
వేటపాలెం: స్థానిక రైల్వేస్టేషన్ దక్షిణం వైపు గల స్ట్రయిట్ కట్ కాలువ వద్ద రైల్వే బ్రిడ్జి కింద కాలవ నీటిలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహాన్ని ఆదివారం గుర్తించినట్లు ఎస్సై జనార్దన్ తెలిపారు. 30 నుంచి 35 ఏళ్లు వయస్సు ఉంటుందని.. ఎరుపు, నలుపు, తెలుపు గళ్ల పొడుగు చేతుల చొక్కా, నల్ల జీన్స్ ప్యాంట్ ధరించి ఉన్నాడని తెలిపారు. సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసుకొని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం చీరాల ఏరియా వైద్యశాలకు తరలించారు.
రోడ్డు ప్రమాదంలో పాడి గేదెలు మృతి
కారంచేడు: గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని రెండు పాడి గేదెలు మృతి చెందాయి. స్థానికుల కథనం మేరకు.. వాడరేవు–పిడుగురాళ్ల జాతీయ ప్రధాన రహదారిలో పర్చూరు–కారంచేడు రోడ్డులో శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి వారి దేవాలయం సమీపంలో ఆదివారం రెండు పాడి గేదెలు రోడ్డు పక్కన పడి మృతి చెంది ఉన్నాయి. ఆదివారం వేకువజామున, శనివారం అర్ధరాత్రి తరువాత గాని రోడ్డు పక్కన నడిచి వెళ్లే గేదెలను గుర్తు తెలియని హెవీ వెహికల్ ఢీకొందని భావిస్తున్నారు. మృతి చెందిన గేదెల ఆచూకీ కూడా తెలియలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.50 లక్షలు ఉంటుందని తెలిపారు.
గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్లో దూకి యువకుడు మృతి
మద్దిపాడు: మండలంలోని మల్లవరం వద్ద ఉన్న కందుల ఓబుల్రెడ్డి గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్లో ఆదివారం ఉదయం బాపట్ల జిల్లా కొరిశపాడు మండలం రావినూతల గ్రామానికి చెందిన పుట్టా రాఘవరావు (40) దూకి మృతి చెందాడు. మృతుడి తమ్ముడు చక్రవర్తి ఫిర్యాదు మేరకు మద్దిపాడు ఎస్సై జి.వెంకట సైదులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
చికిత్స పొందుతూ వ్యక్తి మృతి
చీరాల అర్బన్: పురుగుమందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన వ్యక్తి చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందడంపై ఈపురుపాలెం పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. చీరాల మండలం బోయినవారిపాలేనికి చెందిన మల్లవరపు విజయసారథి (45) వారం రోజుల క్రితం పురుగుమందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. చికిత్స నిమిత్తం విజయవాడకు తరలించగా మృతి చెందాడు.