రాజంపేట : స్థానిక 108 అడుగుల అన్నమయ్య విగ్రహ ఆవరణలో శనివారం రాత్రి శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి కల్యాణోత్సవం కమనీయంగా జరిగింది. ఆలయ ప్రథమ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.ఇందులో భాగంగా ఉదయం స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం జరిపారు. టీటీడీ వేదపండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య స్వామివారికి శాస్త్రోక్తంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అన్నమయ్య థీమ్ పార్కు ప్రాంగణం భక్తుల సందడితో, గోవింద నామస్మరణలతో మారుమోగిపోయింది. కార్యక్రమంలో టీటీడీ సూపరింటెండెంట్ హనుమంతయ్య, ఏఈవో రవికుమార్, ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్లు వినోద్కుమార్, హేమంత్కుమార్, ఏఈ వెంకటరెడ్డి, టీటీడీ వేదపండితులు, అర్చకస్వాములు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
బైకు ఢీకొని వృద్ధురాలి మృతి
కలసపాడు : స్థానిక పోలీసుస్టేషన్ సమీపంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండు వద్ద శనివారం ఉదయం ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొని కొట్టెబాలమ్మ (60) అనే వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు మండలంలోని రాజుపాలెం గ్రామానికి చెందిన వరుణ్ అనే యువకుడు బైక్లో తన స్వగ్రామం నుంచి కలసపాడుకు వస్తుండగా కలసపాడు గ్రామానికి చెందిన బాలమ్మను ఢీకొనడంతో కిందపడింది. తలకు తీవ్ర గాయమైంది. వెంటనే స్థానికులు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యుల సలహా మేరకు 108 వాహనంలో పోరుమామిళ్ళ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతిచెందింది. మృతురాలి కుమారుడు కొట్టె వెంకటేశ్వర్లు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.