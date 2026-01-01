 బైక్‌ ఢీకొని మహిళ మృతి | - | Sakshi
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బైక్‌ ఢీకొని మహిళ మృతి

Jul 7 2026 12:39 AM | Updated on Jul 7 2026 12:39 AM

కలికిరి : రోడ్డు ప్రమాదంలో మహిళ మృతి చెందిన ఘటన సోమవారం మండల పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. వివరాలు.. మండలంలోని టి.సండ్రావారిపల్లికి చెందిన ఇందాదుల్లా భార్య వహీదా(53) టి.సండ్రావారిపల్లి వద్ద పీలేరు–చిత్తూరు జాతీయ రహదారిలో రోడ్డు దాటుతోంది. పీలేరు వైపు నుంచి వేగంగా వచ్చిన ఓ ద్విచక్రవాహనం ఆమెను ఢీకొని వెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో వహీదా తలకు తీవ్ర రక్తగాయాలయ్యాయి. గమనించిన స్థానికులు 108 వాహనంలో పీలేరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. ఈ మేరకు కలికిరి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

నిచ్చెనపై నుంచి పడిరైతుకు గాయాలు

మదనపల్లె టౌన్‌ : బి.కొత్తకోట మండలంలోని నాయునిబావి పంచాయతీ ఆంజనేయ పురానికి చెందిన రైతు కృష్ణారెడ్డి(60) సోమవారం ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కృష్ణారెడ్డి తన వ్యవసాయ బావి వద్ద ఉన్న తమలపాకు తోటలో నిచ్చెనపై నిలబడి తీగలు సరిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా వీచిన గాలికి నిచ్చెనతో సహా కిందపడిపోయాడు. ఈ ప్రమాదంలో ఆయన నడుముకు తీవ్ర గాయమైంది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

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