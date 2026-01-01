అంతరానికంతా.. ఆదాయం!

రాయచోటి జగదాంబసెంటర్ : ‘రైతులు మారుతున్న కాలంతో పాటు సాగు విధానాల్లోనూ ఆధునిక మెళకువలు పాటిస్తేనే వ్యవసాయం లాభదాయకంగా మారుతుంది. ఒకే భూమిలో ప్రధాన పైరుతో పాటు అనుకూలమైన అంతర పంటలను సాగు చేస్తే తక్కువ పెట్టుబడితోనే రెట్టింపు ఆదాయాన్ని ఆర్జించవచ్చు‘ అని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అధికారుల మార్గదర్శకత్వంలో అన్నమయ్య జిల్లా, రాయచోటి మండల పరిధిలోని పలు గ్రామాల రైతులు ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో ప్రధాన పంటల్లో అంతర పంటలను సాగు చేస్తూ అద్భుతమైన లాభాలు గడిస్తున్నారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి అంతర పంటల సాగు విస్తీర్ణం జిల్లా వ్యాప్తంగా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఖరీఫ్ సాగులో సరికొత్త మేళవింపు
జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతులు ఖరీఫ్ సీజన్లో ఎక్కువగా కంది, మిరప పంటలను సాగు చేస్తుంటారు. అయితే ఒకే రకమైన పంటను నమ్ముకుంటే వాతావరణ మార్పులు లేదా మార్కెట్ ధరల పతనం వల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ ముప్పును అధిగమించడానికి రాయచోటి ప్రాంత రైతులు వినూత్న పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. ఖరీఫ్లో సాగు చేసిన ప్రధాన పంటలు ముగిసే సమయంలో అంతర పంటలుగా కూరగాయల సాగు చేపట్టడం ఒక రకమైతే.. వివిధ కారణాల వల్ల సాగు ఆలస్యమైన సమయంలోనూ అంతర పంటలు సాగు చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రధాన పంట చేతికొచ్చి కోతకు వచ్చే వరకు ఈ అంతర పంటలు సమాంతరంగా పెరుగుతూ రైతుకు నిరంతరం రోజువారీ ఆదాయాన్ని అందిస్తూ ఉంటాయి.
తీగజాతి కూరగాయల సాగు..
నేల తాకని పంట
ఖరీఫ్ ముగిసే సమయంలో రైతులు అంతర పంటలుగా చిక్కుడు, కాకర వంటి తీగజాతి కూరగాయలను పండించే అద్భుతమైన అవకాశం ఉంటుందని, అయితే మన ప్రాంత రైతులు ఎక్కువగా చిక్కుడు సాగుపైనే మొగ్గు చూపుతుంటారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రధాన పంటలైన కంది, మిరప మొదళ్ల వద్ద ఈ తీగజాతి కూరగాయల విత్తనాలు నాటడం వల్ల.. అవి పెరిగే కొద్దీ ప్రధాన పంటల చెట్లను ఆధారం చేసుకుని పైకి అల్లుకుంటాయి. దీనివల్ల తీగలు నేలను తాకవు. ఫలితంగా కూరగాయల మొక్కలు ఎలాంటి కుళ్లు తెగుళ్లు లేకుండా ఏపుగా పెరిగి నాణ్యమైన దిగుబడిని అందిస్తాయి. పందిళ్లు వేసే అదనపు ఖర్చు కూడా రైతులకు పూర్తిగా కలిసివస్తుంది.
ఖర్చుల్లేని సాగు.. నికరమైన లాభం
అంతర పంటలుగా కూరగాయలు సాగు చేయడం వల్ల రైతులకు పెట్టుబడి వ్యయం అత్యల్పంగా ఉంటుంది. కేవలం విత్తనాలు కొనుగోలు చేసి పొలంలోని సాళ్లలో విత్తుకుంటే సరిపోతుంది. సాగులో ఉన్న ప్రధాన పైర్లకు వేస్తున్న ఎరువులు, అందిస్తున్న నీరు ఈ అంతర పంటలకు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ప్రధాన పంటలకు పిచికారీ చేసే పురుగుమందులు వీటిపై కూడా పడటం వల్ల ప్రారంభ దశలో వీటికి తెగుళ్లు ఆశించవు. తద్వారా అదనపు పెట్టుబడి లేకుండానే కూరగాయల మొక్కలు పెరిగి పంట చేతికందుతుంది. కేవలం కూరగాయల కాపు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే నాణ్యత కోసం ప్రత్యేకంగా రెండు లేదా మూడు పర్యాయాలు పురుగు మందులు పిచికారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యవసాయ లెక్కల ప్రకారం చూస్తే.. అసలు (ప్రధాన) పంట ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఆ సాగుకు పెట్టిన పెట్టుబడి ఖర్చులకు సరిపోయినా.. అంతర పంటల ద్వారా వచ్చే ప్రతి రూపాయి రైతుకు నికర లాభంగా (మిగులు బాటగా) మారుతుంది.
సహజ నివారణ.. తగ్గుతున్న చీడపీడలు
అంతర పంటల సాగు వల్ల కేవలం అదనపు ఆదాయమే కాకుండా శాసీ్త్రయంగా పంటలకు రక్షణ కూడా లభిస్తుందని వ్యవసాయ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మిరప, కంది చేల మధ్య కొన్ని రకాల అంతర పంటలను వేయడం ద్వారా మిత్రపురుగులు పెరిగి, ప్రధాన పంటలపై దాడి చేసే శత్రు పురుగులు, రసం పీల్చే పురుగుల ఉధృతిని సహజసిద్ధంగానే అడ్డుకోవచ్చు. దీనివల్ల పంటలపై చీడపీడల బెడద గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఫలితంగా రైతులు మార్కెట్లో లభించే ఖరీదైన రసాయన పురుగుమందులపై పెట్టే అనవసర పెట్టుబడి ఖర్చులు భారీగా కలిసివస్తున్నాయి. ఒకేసారి రెండు రకాల దిగుబడులు చేతికొస్తుండటంతో అంతర పంటల సాగు విధానం అన్నదాతల ఆర్థిక స్థితిగతులను మారుస్తోంది.
అంతర పంటలతో లాభం
– రాజేంద్రప్రసాద్, వ్యవసాయాధికారి, రాయచోటి
మిరప, కంది పంటల్లో చిక్కుడు, అనప పంటలు సాగు చేసుకోవచ్చు. అంతర పంటలుగా ఐదు రకాలు సాగు చేస్తే ఒక సాగులో ఐదు రకాల ఆదాయం పొందే వీలుంటుంది. కేవలం విత్తనం ఖర్చుతోనే పంట చేతికి తీసుకోవచ్చు. ప్రత్యేకంగా నీటి అవసరం, మందుల అవసరం ఉండదు. ఈ విధానం వలన పొలంలో తేమ శాతం కాపాడుకోవచ్చు. భూసారం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన పంటలు వస్తాయి. కలుపు బెడద కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. ప్రధాన పంటపై చీడపీడల బెడద తగ్గించుకోవచ్చు.
జిల్లాలో వినూత్న ట్రెండ్
మిరప, కంది చేలలో కూరగాయల సాగు
ప్రధాన పంటలపై తగ్గనున్న చీడపీడల బెడద
చెట్లను అల్లుకునే తీగజాతి
కూరగాయల విప్లవం
అంతర ఆదాయమే రైతుకు
నికర మిగులు బాట