రైతును కాటేసిన పాము

వాల్మీకిపురం : గుర్రంకొండ మండలం టి.రాచపల్లి పంచాయతీ దిగువబురుజుపల్లిలో ఓ రైతును పాము కాటేసిన సంఘటన సోమవారం చోటు చేసుకుంది. వివరాలు.. టి.రాచపల్లికి చెందిన రైతు రమణారెడ్డి (59) సోమవారం తన పొలం వద్ద వ్యవసాయ పనులు చేస్తుండగా నాగుపాము కాటేసింది. విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు బాధితుడిని స్థానిక ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రథమ చికిత్స అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం మదనపల్లి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.
బైక్ అదుపు తప్పి
వ్యక్తికి గాయాలు
మదనపల్లె టౌన్ : రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడి మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కురబలకోట మండలం బైసానివారిపల్లెకు చెందిన మధుకర్రెడ్డి(40) తన తల్లికి మందులు తీసుకురావడానికి ఆదివారం రాత్రి ద్విచక్ర వాహనంలో మదనపల్లెకు వచ్చాడు. మందులు కొనుగోలు చేసి తిరిగి స్వగ్రామానికి బయలుదేరాడు. మార్గంమధ్యలో కురబలకోట రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి దగ్గర ఎదురుగా వస్తున్న వాహనానికి సైడ్ ఇవ్వబోయి అదుపుతప్పి కిందపడ్డాడు. ఈ ప్రమాదంలో మధుకర్రెడ్డికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే 108 వాహనానికి సమాచారం అందించి, బాధితుడిని మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.
మద్యం విక్రేత అరెస్ట్
గుర్రంకొండ : ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద మద్యం విక్రయిస్తున్న బెల్టుషాపు నిర్వాహకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన సంఘటన మండలంలోని మర్రిపాడులో జరిగింది. స్థానిక జెడ్పీహైస్కూల్ పరిసరాల్లోని ఓ చిల్లర దుకాణంలో గత కొంతకాలంగా బెల్టుషాపు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈవిషయమై గ్రామస్తుల ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్ఐ రవీంద్రబాబు దాడులు నిర్వహించారు. దుకాణంలో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంచిన పది మద్యం సీసాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. బెల్టుషాపు నిర్వాహకుడు ఖాదరవలీపై కేసు నమోదు చేశామన్నారు.