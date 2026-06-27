న్యాయవాదిపై దాడిని నిరసిస్తూ ఆందోళన

రాయచోటి టౌన్ : న్యాయవాది రాజేష్పై దాడి చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రాయచోటి బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు రమేష్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం రాయచోటి కోర్టు ఆవరణలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. న్యాయవాదులపై తరచూ దాడులు జరుగుతున్నాయని, అలాంటి వారి నుంచి రక్షణ పొందేందుకు, న్యాయవాదుల రక్షణ కోసం అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్టు అమలు చేస్తున్నారని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా న్యాయవాదుల ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకురావాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో న్యాయవాదులు రాజమనోహర్, రవి, నాగముని, జగన్మోహన్ రెడ్డి, శ్రీనివాసులు, లక్కిరెడ్డిపల్లె ఏజీబీ బాలాజీ రెడ్డి, తాహీర్, హిదయతుల్లా, వెంకరమణ, రాజశేఖర్రెడ్డి, సుంకు రవీంద్ర, నాగాంజనేయులు, శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.