గుర్తుతెలియని వ్యక్తికి..

మదనపల్లె టౌన్ : రోడ్డు ప్రమాదంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. సోమవారం కురబలకోట మండలంలో ఈ ఘటన జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సుమారు 40 సంవత్సరాల వయసున్న గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అంగళ్లు బస్టాండ్ సమీపంలో తలకు రక్త గాయాలతో అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నాడు. స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే పోలీసు సిబ్బంది బాధితుడిని 108 వాహనంలో మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం బాధితుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, మెరుగైన చికిత్స కోసం తిరుపతికి వెళ్లాల్సి ఉందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. బాధితుడి వివరాలు తెలిసినవారు పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.