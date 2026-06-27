ఎస్సీ హాస్టల్‌ వార్డెన్‌ సస్పెన్షన్‌

లక్కిరెడ్డిపల్లె : మండల కేంద్రంలోని ఎస్సీ–1,2 లో పనిచేస్తున్న వార్డెన్ మనోహర్ను సస్పెండ్ చేస్తూ కలెక్టర్ నుంచి శనివారం రాత్రి ఉత్తర్వులు అందినట్లు సాంఘిక డివిజనల్ అధికారి కృష్ణయ్య తెలిపారు. మనోహర్ వారం రోజుల క్రితం హాస్టల్ లోని కొంత మంది విద్యార్థులకు సకాలంలో భోజనం పెట్టకుండా వారిని దుర్భాషలాడి ఇబ్బందులు పెట్టారని, స్థానిక తాహసీల్దార్ క్రాంతీకుమార్,,ఎంపీడీవో రెడ్డెయ్యలు హాస్టల్ కు తనిఖీకి వెళ్లగా ఆ సమయానికి అక్కడ లేకుండా ఉండడంతో తాహసీల్దార్ ,ఎంపీడీవో అందించిన నివేదిక ప్రకారం వార్డెన్ మనోహర్ ను సస్పెండ్ చేసినట్లు అధికారి తెలిపారు.ప్రస్తుతానికి లక్కిరెడ్డిపల్లెలోని ఎస్సీ బాలికల వసతిగృహంలో పని చేస్తున్న వార్డెన్ సావిత్రికి ఇన్చార్జిగా బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
బతుకుదెరువు కోసం వెళ్లి అనంత లోకాలకు
బద్వేలు అర్బన్ : ఆ యువకుడు ఆ ఇంటికి పెద్ద కుమారుడు. తండ్రి అకాల మరణంతో చిన్న వయస్సులో తండ్రి బాధ్యతలను భుజాన వేసుకుని తనకు ఇష్టమైన కిక్బాక్సింగ్ క్రీడను వదులుకుని కుటుంబ పోషణ కోసం కువైట్కు వెళ్లాడు. తల్లికి, తమ్ముడికి అండగా ఉంటూ కుటుంబ పోషణ కోసం దేశం కాని దేశంలో రేయింబవళ్లు కష్టపడేవాడు. అయితే సోమవారం కువైట్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆ యువకుడు మృతిచెందాడు. వివరాల్లోకి వెళితే పట్టణంలోని వెంకటయ్యనగర్కు చెందిన శివప్రసాద్, సుబ్బరత్నమ్మలకు ఇద్దరు కుమారులు. వారిలో పెద్దవాడైన తుమ్మిశెట్టిసురేష్ (28) తండ్రి ప్రోత్సాహంతో కిక్బాక్సింగ్లో రాణిస్తుండేవాడు. నాలుగేళ్ల క్రితం తండ్రి అనారోగ్యంతో మృతిచెందడంతో కుటుంబ బాధ్యతలు భుజానకెత్తుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో మూడేళ్ల కిందట కువైట్కు వెళ్ళి అక్కడ వివిధ రకాల పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటుండేవాడు. ఈ క్రమంలో సోమవారం ఉదయం పనికి వెళుతుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో సురేష్ అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. అక్కడి సన్నిహితుల ద్వారా బద్వేలులోని తల్లికి, తమ్ముడికి విషయం తెలిపారు. దీంతో వెంకటయ్యనగర్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. చిన్నతనంలోనే కుటుంబ పెద్దగా బాధ్యతలు తీసుకుని ఏ కష్టం రాకుండా మమ్మల్ని పోషిస్తుండే నా కొడుకు మృతిచెందాడు. ఇప్పుడు మాకు దిక్కెవరు అంటూ ఆ తల్లి రోదించిన తీరు స్థానికులను కలచివేసింది.
ఐషర్ వాహనం–ట్యాంకర్ ఢీ: ఒకరి మృతి
జమ్మలమడుగు/మైలవరం : మైలవరం మండలంలోని వద్దిరాల– ధన్నవాడ గ్రామాల మధ్య ఐషర్ వాహనం, ట్యాంకర్ ఢీకొనడంతో ఐషర్ వాహనం డ్రైవర్ ఉదయగిరి శ్రావణ్కుమార్(32) అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు .ఈ సంఘటన సోమవారం రాత్రి జరిగింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. దాల్మియానుంచి సిమెంట్ లోడుతో వెళుతున్న లారీ వద్దిరాల దాటిన తర్వాత కొలిమిగుండ్ల నుంచి వచ్చిన ఐషర్ వాహనం ఎదురురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఉదయగిరి శ్రావణకుమార్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.