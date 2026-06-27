ఆటో, ట్రాక్టర్‌ ఢీ: ఒకరికి గాయాలు

పుంగనూరు : మండలంలోని గూడూరుపల్లె సమీపంలో ఆటోను ట్రాక్టర్ ఢీకొనడంతో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు . సోమవారం కపాడంమిట్టపల్లెకి చెందిన సుబ్రమణ్యం(45) తన ఆటోలో పుంగనూరుకు వెళ్తుండగా ఎదురుగా ట్రాక్టర్ వచ్చి ఢీకొనడంతో ఆటో బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో సుబ్రమణ్యం తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్థానికులు అతన్ని 108లో ఆసుపత్రికి తరలించారు.
కర్ణాటక మద్యం పట్టివేత
మదనపల్లె టౌన్ : రామసముద్రం పట్టణంలో సోమవారం దాడులు నిర్వహించి అక్రమంగా కర్ణాటక మద్యం కలిగి ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులను ఎకై ్సజ్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ఉగిని నాగరాజ, (47)ను అదుపులోకి తీసుకొని అతని వద్ద నుంచి 30 కర్ణాటక మద్యం పొట్లాలను, ఉగిని ప్రశాంత్ కుమార్(30)ను అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద నుంచి 32 కర్ణాటక మద్యం పొట్లాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇద్దరు నిందితులను మదనపల్లె కోర్టులో సోమవారం హాజరుపరచగా మేజిస్ట్రేట్ రిమాండ్ విధించారు. దీంతో వారిని మదనపల్లె సబ్ జైలుకు తరలించారు. దాడుల్లో ఎస్ఐ డార్కస్, హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆలీ, కానిస్టేబుళ్లు నాగరాజు, గంగమహేశ్వరి పాల్గొన్నట్లు మదనపల్లె ప్రొహిబిషన్ – ఎకై ్సజ్ ఇన్స్పెక్టర్ జి. భీమలింగ తెలిపారు.
బతికుండగానే రికార్డుల్లో చంపేశారు
అట్లూరు : అధికారుల నిర్లక్షమో.. కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యమో గానీ ఓ రైతు బతికుండగానే చనిపోయినట్లు రికార్డుల్లో సృష్టించి అతనికి ప్రభుత్వ పథకాలు అందకుండా చేసిన సంఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లా అట్లూరు మండలంలో చోటు చేసుకుంది. కుంభగిరి గ్రామానికి చెందిన దున్నూతల రామసుబ్బారెడ్డి వ్యవసాయం చేసుకుని జీవనం సాగించేవాడు. ఈయనకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రైతుభరోసా, పీఎం కిసాన్, పంటనష్టం తదితర పథకాలు అందేవి. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అన్నదాత సుఖీభవ, పీఎం కిసాన్ పథకాలు అందక పోవడంతో ఆ రైతు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగాడు. అయితే అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయి.. ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన నిధులు వస్తాయని కుంభగిరి సచివాలయ సిబ్బంది కాలయాపన చేస్తూ వచ్చారు.దీంతో రైతు అధికారులను ప్రశ్నించాడు. కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేస్తానని చెప్పడంతో మీరు చనిపోయినట్లురైతు సేవాకేంద్రం వీఏఏ నమోదు కంప్యూటర్లో నమోదు చేసినట్లు, దీంతో నిధులు జమకాలేదని తెలపడంతో రైతు లబోదిబో మంటున్నాడు.