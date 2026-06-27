మోసం చేసిన నిందితులకు జైలు శిక్ష

మదనపల్లె టౌన్ : తన ఇళ్లు పులి వాసుదేవరెడ్డికి రాసిచ్చి ఆ ఇంటిని అతనికి ఇవ్వకుండా తన తమ్మునికి మరో మారు రాసిచ్చి మోసం చేసిన మునెమ్మకు మదనపల్లె 2వ అదనపు జుడీషియల్ ఫస్టక్లాస్ మెజస్ట్రేట్ కోర్టు న్యాయమూర్తి జె.కీర్తన రెండేళ్ల జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధ/ంచి ఏపీపీ కృష్ణారెడ్డి, మదనపల్లె టూ టౌన్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. స్థానిక బర్మావీధిలో నివాసం ఉంటున్న రాయచోటి మునెమ్మ 2016లో పట్టణానికి చెందిన పులి వాసుదేవ రెడ్డికి తనింటిని విక్రయించింది. అయితే ఆ ఇంటిని అతనికి అప్పజెప్పకుండా మరో మారు స్థానిక ఏవీ నాయుడు కాలనీలో ఉంటున్న తన తమ్ముడు ఈ. సుబ్బరాయుడుకు అమ్మేసింది. దీంతో వాసుదవరెడ్డి టూటౌన్ పోలీసులను ఆశ్రయించి అప్పటి ఎస్ఐ నాగేశ్వరరావుకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో మునెమ్మ, ఆమె భర్త సుబ్బయ్య, కుమారులుమనోహర్ ఆశ్వరయ్య, ఆమె తమ్ముడు ఈ సుబ్బరాయుడిపై చీటింగ్ కేసునునమోదుచేశారు. ఈ కేసులో కోర్టు పూర్వాపరాలను పరిశీలించి నేరం రుజువు కావడంతో నిందితులకు సోమవారం న్యాయమూర్తి మునెమ్మకు రెండేళ్ల జైలు శిక్ష రూ. రెండు వేలు జరిమానా విధించింది. అలాగే మిగతా నలుగురికి మూడునెలల చొప్పున శిక్ష విధించినట్లు పోలీసులు, ఏపీపీ తెలిపారు.
శిక్ష పడిన వారి వివరాలు
స్థానిక బర్మా వీధికి చెందిన ఏ–1– రాయచోటి మునెమ్మ, (58)కు రెండేళ్ల జైలు శిక్ష, జరిమానా విధించారు. అలాగే ఏ–2 వెంకట సుబ్బయ్య(61), మనోహర్(36), ఈశ్వరయ్య(35), ఏవీ నాయుడు కాలనీకి చెందిన మునెమ్మ తమ్ముడు ఈ. సుబ్బరాయుడు(48), లకు మూడు నెలల సాధారణ జైలు శిక్ష, రూ.రెండు వేల అపరాధం విధించినట్లు తెలిపారు.