అర్జీలకు సత్వరమే పరిష్కారం

మదనపల్లె టౌన్ : అర్జీలను పరిశీలించి తక్షణమే పరిష్కరించాలని మదనపల్లె జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం మదనపల్లె ఎస్పీ కార్యాలయంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించారు. జిల్లా ఎస్పీ స్వయంగా ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు. సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించి బాధితులకు న్యాయం అందించాలని అధికారులకు సూచించారు. వృద్ధులు, మహిళలు, దివ్యాంగుల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి నిర్ణీత గడువులోపు పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. దూరభారం తగ్గించేందుకు ప్రజలు తమ పరిధిలోని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లలోనే నిర్భయంగా ఫిర్యాదులు సమర్పించవచ్చని ఎస్పీ తెలియజేశారు.
1బి, పాస్బుక్ ఇప్పిస్తానని మోసం చేశాడు
మదనపల్లె టౌన్ : 1బి, పాస్బుక్ ఇప్పిస్తామని చెప్పి రూ.6.40 లక్షలు తీసుకుని ఓ వ్యక్తి మోసం చేశాడని వాల్మీకిపురం మండలం జరావారిపల్లె గ్రామం, కొత్తరెడ్డి గారిపల్లెకు చెందిన బాధితురాలు రాధ ఆరోపించారు. సోమవారం ఆమె జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు. జరావారిపల్లికి చెందిన వల్లూరు చలపతి 1బి, పాస్బుక్ చేయిస్తానని నమ్మించి రూ.6.40 లక్షలు రెండేళ్ల క్రితం తీసుకున్నాడని తెలిపారు. డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత పాస్బుక్ ఇవ్వకుండా మోసం చేశాడని, దీంతో తాము ఆర్థికంగా చితికిపోయామని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యుడిపై చర్యలు తీసుకొని, నా వద్ద తీసుకొన్న నగదు ఇప్పించి తమకు న్యాయం చేయాలని జిల్లా ఎస్పీని కోరారు. ఫిర్యాదు స్వీకరించిన ఎస్పీ విచారణ చేపట్టి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామనిహామీ ఇచ్చారు.
జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి