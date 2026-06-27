భర్త మోసగించాడని భార్య ఫిర్యాదు

రాయచోటి టౌన్ : తన భర్త దొడ్డి చెన్నకేశవ మోసం చేశాడని దొడ్డి సంధ్య అనే మహిళ సోమవారం కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె కథనం మేరకు.. తమకు 2013లో వివాహమైందన్నారు. మోహిత్ నాగ్, గురు విక్రమ్ కుమారులు. తమ పుట్టింటి వారు రాయచోటి పట్టణం ఎల్ఐసీ కాలనీలో ఇంటి స్థలాన్ని కొనిచ్చారన్నారు. అందులో 2019లో ఇళ్లు నిర్మించుకొని ఉంటున్నాం. అయిదేళ్లుగా భర్తతో మనస్పర్థలు రావడంతో వేర్వేరుగా ఉంటున్నాం. అప్పుడప్పుడు పిల్లలను చూసేందుకు నా భర్త ఇంటికి వచ్చేవాడు. ఈ ఏడాది జనవరి 27న కొందరు అధికారుల సహకారంతో తన ఇంటిని ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్ రికార్డులు సృష్టించి తనకు తెలియకుండా రిజిస్టర్ చేశారన్నారు. విషయం తనకు తెలియకపోవడంతో వేరే వ్యక్తులు వచ్చి ఇల్లు ఖాళీ చేయాలని బలవంతం చేశారన్నారు. నా ఇంటి నన్నెందుకు ఖాళీ చేయమంటున్నారంటూ ప్రశ్నించగా.. మీ భర్త ఈ ఇంటిని అమ్మేశాడని చెప్పారు. ఈ ఇంటి స్థలం నా పేరుతో ఉంది కదా మీకు ఎలా అమ్ముతాడని ప్రశ్నించడంతో నీ పేరుతో లేదని వారు చెప్పరన్నారు. వెంటనే రిజిస్టర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి అధికారులను ప్రశ్నించగా నకిలీ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించి రిజిస్టర్ చేశారని తేలిందన్నారు. ఈ విషయమై కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి విచారణ చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొంటామని చెప్పారని తెలిపారు.