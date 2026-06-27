ఐషర్‌ లారీ బోల్తా : 15 మందికి గాయాలు

మదనపల్లె టౌన్ : ఐషర్ లారీ అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొని బోల్తా పడిన ఘటనలో రాజస్థాన్కు చెందిన 15 మంది కూలీలు స్వల్ప గాయలతో బయటపడ్డారు. సోమవారం రాత్రి మదనపల్లె పట్టణంలో జరిగిన ఘటనపై రెండో పట్టణ పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు.. రాజస్థాన్ రాష్ట్రానికి చెందిన సుమారు 15 మంది కూలీలు తట్టివారిపల్లె సమీపంలో భవన నిర్మాణ పనులు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు సాగించారు. పనులు పూర్తికాగానే ఐషర్ లారీలో సిమెంటు మిక్సర్ బండిని లాక్కుని నీరుగట్టువారిపల్లికి వెళ్తున్నారు. మార్గమధ్యంలో బైపాస్ రోడ్డు సమీపాన ఉన్న రాయల్ ఉడ్ దుకాణం వద్ద లారీ అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది. దీంతో లారీలో ప్రయాణిస్తున్న 15 మంది కూలీలకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.
స్థానికులు వెంటనే స్పందించి క్షతగాత్రులను జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. సెల్ఫ్ ప్రమాదమని చెప్పి తమకు కేసు వద్దని కూలీలు నీరుగుట పల్లకి వెళ్లిపోయారని రెండో పట్టణ సీఐ మహమ్మద్ రఫీ తెలిపారు.