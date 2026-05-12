ఆయుష్‌.. తీరుతోంది!

● అన్నమయ్య జిల్లాలో అందని వైద్యం
● డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసరే వారానికి 2 రోజులు.. 36% మంది సిబ్బంది పూర్తిగా డుమ్మా!
● కంపౌండర్లే డాక్టర్లు..
మూలనపడ్డ పంచకర్మ మిషన్లు!
● ఏటా కేంద్రం నుంచి రూ.50 లక్షలు వస్తున్నా శూన్యం.. కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ గాలికొదిలేశారా?
మదనపల్లెలో మూత పడ్డ ఆయుష్ ఆస్పత్రి
అంగళ్ళు లో ఉన్న ఆయుష్ అస్పత్రి
మదనపల్లె టౌన్: అన్నమయ్య జిల్లాలో పేదలకు ఉచిత ప్రకృతి వైద్యం అందించాల్సిన 18 ఆయుష్ ఆస్పత్రులు, డిస్పెన్సరీలు అధికారుల నిర్లక్ష్యం, అవినీతి వల్ల పడకేశాయి. ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లోపంతో వైద్యం అందక రోగులు అల్లాడుతున్నారు.
కంచే చేను మేస్తే ఎలా?
వ్యవస్థను పర్యవేక్షించాల్సిన డిస్ట్రిక్ట్ ఆయుష్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ పి. రవికుమార్ వారానికి 2 రోజులే ఆఫీసుకు వస్తూ బయోమెట్రిక్ హాజరును తుంగలో తొక్కారు. నిబంధనల ప్రకారం నెలలో 3 రోజులకు మించి గైర్హాజరైతే జీతంలో కోత విధించాల్సి ఉన్నా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. ఫలితంగా జిల్లాలోని 50 మంది ఉద్యోగులలో 18 మంది (36%) నిత్యం విధులకు డుమ్మా కొడుతూ ప్రభుత్వ జీతాలు తీసుకుంటూ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా మంది వైద్యులు విధులకు డుమ్మా కొడుతున్నారు. మరోవైపు మదనపల్లె, పీలేరు, తంబళ్లపల్లె ఫార్మసిస్టులు బయోమెట్రిక్ వేయకుండా మాన్యువల్ సంతకాలతో మేనేజ్ చేస్తున్నారు.
క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలు :
మదనపల్లె (18 పడకలు):
రాయచోటి
అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ ఉన్నా రేడియాలజిస్ట్ లేడు. నర్సులు రాకపోవడంతో ఐపీ సేవలు బంద్ అయ్యాయి.
పీలేరు
6 నెలలుగా పోస్టు ఖాళీగా ఉండటంతో ఫార్మసిస్ట్ కంపౌండర్గా, కంపౌండర్ ఏకంగా డాక్టర్గా చలామణి అవుతూ రోగుల ప్రాణాలతో ఆడుకుంటున్నారు.
డిస్పెన్సరీలు బంద్:
కురబలకోట, సోమల, గుర్రంకొండ, సంబేపల్లి, రామాపురం, రామసముద్రం మండలాల్లోని కేంద్రాలు వైద్యులు లేక పూర్తిగా మూతపడ్డాయి. ‘జ్వరం వస్తే కషాయం కోసం వెళ్తే తాళాలు వేసి ఉంటున్నాయి’ అని కురబలకోటకు చెందిన రైతు రాములు వాపోయారు.