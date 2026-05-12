బోయకొండ హుండీ రాబడి రూ.1.02 కోట్లు

చౌడేపల్లె : పుణ్యక్షేత్రమైన బోయకొండ గంగమ్మ ఆలయానికి హుండీల ద్వారా రూ. 1.02 లక్షల రాబడి వచ్చినట్లు ఆలయ ఈఓ ఏకాంబరం తెలిపారు. హుండీల్లో భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను జిల్లా దేవదాయ శాఖ ఏసీ విశ్వనాథ్ పర్యవేక్షణలో సోమవారం లెక్కించారు. నగదు రూ.1,01,85,400, బంగారం 24 గ్రాములు, వెండి 466 గ్రాములు వచ్చినట్లు ఈఓ పేర్కొన్నారు. వీదేశీ కరెన్సీ నోట్లతోపాటు రణభేరి గంగమ్మ ఆలయంలో గల హుండీ ద్వారా రూ.60,452 నగదు లభించినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఆలయం వద్ద ఉచిత అన్నదాన పథకం నిర్వహణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక హుండీ ద్వారా రూ.16,381 రూపాయలు సమకూరినట్లు చెప్పారు. ఈ ఆదాయం 54 రోజులకు వచ్చినట్లు ఈఓ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ, బ్యాంకు, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.