ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న ఐచర్‌ వాహనం

పుంగనూరు : పట్టణంలోని నూతన బైపాస్ రోడ్డులో మరమ్మతుకు వచ్చి రోడ్డు పక్కన ఆపి ఉన్న లారీని ఐచర్ వాహనం ఢీకొన్న సంఘటన సోమవారం వేకువజామున జరిగింది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. కడప నుంచి వి.కోటకు సిమెంటు లోడ్డుతో వెళ్తున్న లారీ మరమ్మతులకు గురి కావడంతో డ్రైవర్ రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచగా, మదనపల్లె నుంచి పలమనేరు వైపుగా వెళ్తున్న ఐచర్ వాహనం అతివేగంగా వచ్చి ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో రెండు వాహనాల ముందు భాగాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఎవరికీ గాయాలు కాకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు తెలిపారు. పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.