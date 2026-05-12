కలెక్టర్‌ సారూ.. మా కష్టాలు పట్టించుకోరూ..!

● ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు
314 అర్జీలు
● జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన
బాధితులు
మదనపల్లె టౌన్ : ‘కలెక్టర్ సారూ.. మా కష్టాలు చూడండయ్యా.. కాళ్లు లేక నడవలేని స్థితిలో మీ వద్దకు వచ్చాము.. ఒక్కసారి కాదయ్యా పలుమార్లు వచ్చినా మా సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదయ్యా’.. అంటూ సోమవారం మదనపల్లె జిల్లా కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్కు దివ్యాంగులు, వృద్ధులు, భూ కబ్జాదారుల చేతిలో మోసపోయిన బాధితులు, రెవెన్యూ అధికారుల అక్రమాలతో బాధపడుతున్న వారు అన్నమయ్య జిల్లా నలుమూలల నుంచి సుమారు 314 అర్జీలను తీసుకొచ్చి కలెక్టర్, జేసీ, సబ్ కలెక్టర్లకు విన్నవించుకుని తమ కష్టాలను చెప్పుకొన్నారు.
వాటిలో కొన్ని అర్జీల వివరాలు..
● తమ పట్టా భూమిలో నిర్మించుకున్న ఇంటితోపాటు రక్షణ గోడను కొందరి రాజకీయ నాయకుల ప్రోద్బలంతో మునిసిపల్ కమిషన్ ఆదేశించిదని సచివాలయ ఉద్యోగులు జేసీబీ తీసుకొచ్చి కూల్చి వేయడానికి యత్నించారని మదనపల్లి జన్మభూమి కాలనీకి చెందిన బాధితులు వాసుదేవ, బీసీ జనసభ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బోడెం రాజశేఖర్ కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
● పక్షవాతం వచ్చి కాళ్లు, చేతులు పడిపోయి మూడేళ్లు అయిందని, పూట గడవని తనకు పెన్షన్ మంజూరు చేయాలని రెండేళ్లుగా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా అధికారులు ఇవ్వడం లేదని మదనపల్లె మండలం మేకలవారిపల్లికి చెందిన బొమ్మరాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
● రోడ్డు ప్రమాదంలో కాళ్లు కోల్పోయి అవిటివాడిగా మారిన తనకు పెన్షన్ ఇప్పించండి అని ఏడాదిన్నర కాలంగా ఎంపీడీఓ ఆఫీసు చుట్టూ తిరుగుతున్నా మంజూరు చేయలేదని మదనపల్లి మండలం వేంపల్లి గ్రామం బండకాడపల్లికి చెందిన కుమ్మరి రమణ వాపోయాడు.
● తన తండ్రి వీలునామా రాసిచ్చిన భూమిలోకి కొందరు దౌర్జన్యంగా ప్రవేశించి తమపై దాడికి యత్నిస్తున్నారని తంబళ్లపల్లె మండలం గోపిదిన్నె పంచాయతీ రాగిమాకులపల్లెకు చెందిన డేరంగుల సిద్ధప్ప కుమార్తె వెంకటసుబ్బమ్మ ఆరోపించారు. తనకు న్యాయం చేయాలని ఆమె కోరారు.
● తన తండ్రి పేరున ఉన్న ఆస్తిలో వాటా పంచుకున్న తన సోదరుడు జోహార్ బాషా మొత్తం ఆస్తిని కాజేయాలని చూస్తున్నాడని మదనపల్లి మండలం చిప్పిలికి చెందిన సాబ్జాన్, అహ్మద్ బాషాలు కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
● బీ కొత్తకోట మండలం గోళ్ళపల్లె పంచాయతీ చితిమ్రెడ్డిగారిపల్లికి చెందిన చిన్నప్పకు తన సోదరుడు సురేంద్ర మోసం చేసి భూమి రాపించుకుని ఇతరులకు అమ్మేశాడని పేర్కొన్నారు.
● స్పందించిన కలెక్టర్ శాంత కుమార్ సంబంధిత అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి ఈ అర్జీలను మూడు రోజుల్లో పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.
నా ఇంటి స్థలం ఆక్రమించారు
తన పేరుతో పట్టా ఉన్న ఇంటి స్థలాన్ని లక్కిరెడ్డిపల్లికి చెందిన సుబ్బయ్య శెట్టి దొంగ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని ఆక్రమించుకున్నాడని అదే ఊరికి చెందిన 65 ఏళ్ల బాధితురాలు షేక్ అజమత్ ఖాన్ ఆరోపించింది. తన ఇంటి స్థలాన్ని కబ్జా చేశాడని రెవెన్యూ, పోలీస్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తే వారు లంచాలు తీసుకుని తనకే మోసం చేశారని కంటతడి పెడుతూ కలెక్టర్కు అర్జీ సమర్పించింది.