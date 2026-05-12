గుడి వివాదం తెచ్చిన తంటా

మదనపల్లె టౌన్ : గుడి విషయమై తలెత్తిన వివాదం ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణకు దారి తీసింది. దారికి అడ్డంగా ఉన్న గుడిని తొలగించాలని ఒక వర్గం, వద్దంటూ మరో వర్గం ఇలా మాటకుమాటా పెంచుకుని ఒకరినొకరు కాళ్లతో తన్నుకుంటూ, చేతులతో కొట్టుకుంటూ, జుట్టులు లాగేసుకోవడం ముష్టి యుద్ధాన్ని తలపించింది. సోమవారం మదనపల్లె గాంధీపురంలో చోటు చేసుకున్న ఘటనలో ఇరు వర్గాలకు చెందిన 16 మంది గాయపడ్డారు. జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయం పక్కనే ఈ సంఘటన జరగడంతో తీవ్ర ఉత్కంఠతకు దారితీసింది. ఒకటో పట్టణ పోలీసుల కథనం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గాంధీపురానికి చెందిన రెడ్డెమ్మ కొన్ని రోజుల కిందట బీటీ కళాశాల మైదానం ఎదురుగా ఉన్న ట్రస్టు స్థలంలో ఓం శక్తి అమ్మవారి ఆలయాన్ని నిర్మించింది. అయితే గుడి నిర్మించిన స్థలానికి పక్కనే కుమారపురం వాసులకు చెందిన పురాతన ఆలయం కట్ట కింద గంగమ్మ గుడి ఉంది. ఆ గుడికి వెళ్లే దారిలో రెడ్డెమ్మ ఆలయం నిర్మించిందంటూ.. కుమారపురం వాసులు తరచూ రెడ్డెమ్మతో గొడవ పడుతున్నారు. దీంతో గుడి వ్యవహారం వివాదంగా మారింది. ఇటీవల ఇరు వర్గాల వారు గొడవ పడటంతో ఎమ్మెల్యే సర్దిచెప్పగా వివాదం సద్దు మణిగింది.
పోలీసులు సర్దిచెప్పినా వినకుండా..
ఈ క్రమంలో సోమవారం రెడ్డెమ్మ గుడి నిర్మాణానికి సంబంధించిన ఇనుప తలుపులను తీసుకు రావడంతో కుమారపురం వాసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య మాటకుమాట పెరగడంతో ఆగ్రహావేశాలతో పరస్పర దాడులు చేసుకున్నారు. వన్ టౌన్ పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని సర్దిచెప్పినా ఎవరినీ లెక్కచేయకుండా భీకరంగా కొట్టుకున్నారు. ఈ ఘర్షణలో ఇరు వర్గాలకు చెందిన 16 మంది స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. రెడ్డెమ్మ, ఆమె వర్గానికి చెందిన సునీత, సంధ్య, పవన్, మౌనీష్, శ్యామ్ బాబు, హేమలత, చినబాబు, చిన్న వెంకట్రమణ, సాయిలు గాయపడ్డారు. అలాగే మరో వర్గానికి చెందిన రవీంద్ర, తేజ తనుశ్రీ, సావిత్రి, బీఎన్ రెడ్డెమ్మలు గాయపడ్డారు. కాగా రవీంద్ర వర్గం ఎస్పీ కార్యాలయానికి చేరుకుని ఘటనపై ఏఎస్పీ వెంకటాద్రికి వివరించారు. ఓంశక్తి అమ్మవారి ఆలయ నిర్మాణంతో పూర్వీకుల కాలం నాటి కట్టకింద గంగమ్మ గుడికి వెళ్లేందుకు దారి లేకుండా చేశారని చెప్పారు. త్వరలో జరిగే గంగమ్మ జాతరకు దారి సమస్య అడ్డంకిగా మారిందన్నారు. వన్ టౌన్ ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఘర్షణపై ఆరా తీశారు. ఇరు వర్గాల వారితో మాట్లాడి ఘర్షణకు గల కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై విచారణ చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.