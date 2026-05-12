గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొని యువకుడికి గాయాలు

మదనపల్లె టౌన్ : గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో ఓ యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి మదనపల్లె–గుర్రంకొండ రోడ్డులోని టమాట మార్కెట్ యార్డు సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. గుర్రంకొండకు చెందిన గోపాల్(23) బైక్పై టమాట మార్కెట్ యార్డు వైపు వెళ్తుండగా, వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన గుర్తు తెలియని వాహనం బలంగా ఢీకొట్టి ఆగకుండా వెళ్లిపోయింది. దీంతో గోపాల్ రోడ్డుపై పడిపోవడంతో తల, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అటుగా వెళ్తున్న స్థానికులు గమనించి వెంటనే 108కు సమాచారం అందించి క్షతగాత్రుడిని మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అత్యవసర విభాగం వైద్యులు పరీక్షించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం యువకుడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఘటనపై గుర్రంకొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనం కోసం సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ పరిశీలిస్తున్నట్లు ఎస్ఐ రవీంద్ర తెలిపారు. నిందితుడిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని చెప్పారు. రాత్రి వేళల్లో టమాట మార్కెట్ రోడ్డులో భారీ వాహనాల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని, లైటింగ్ సౌకర్యం మెరుగుపరచాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
క్రీడా అకాడమీలో ప్రవేశాలకు ఎంపికలు
కడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : రాష్ట్ర స్పోర్ట్స్ అకాడమీలో ప్రవేశాలకు మూడు జిల్లాల్లో వివిధ క్రీడాంశాల్లో శిక్షణ ఎంపికలను నిర్వహిస్తున్నట్లు డీఎస్డీవో గౌస్బాషా సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 15 నుంచి 19 ఏళ్ల వయసు గల క్రీడాకారులు అర్హులన్నారు. ఆసక్తి గల వారు నిర్ణీత తేదీల్లో ఎంపిక ప్రదేశంలో పాల్గొని, వారి బంగారు భవిష్యత్కు బాట వేసుకోవాలన్నారు.
● 25న తిరుపతిలో శ్రీనివాస కాంప్లెక్స్లో బాల బాలికలకు జూడో, బ్యాడ్మింటన్, 26న బాక్సింగ్, వెయిట్లిఫ్టింగ్ బాలురు, 28న రైఫిల్ షూటింగ్ (డే బోర్డర్), లాన్ టెన్నిస్ ఎంపికలు ఉంటాయన్నారు. క్రీడాకారులు డీఎస్డీవో శశిధర్ సెల్ 9866317312 నంబర్ను సంప్రదించాలన్నారు.
● కాకినాడలో డీఎస్ఏ స్టేడియంలో బాలికలకు 29న వెయిట్ లిఫ్టింగ్, జిమ్నాస్టిక్స్, 30న హాకీ, ఖోఖో ఎంపికలు ఉంటాయన్నారు. క్రీడాకారులు డీఎస్డీవో సతీష్ సెల్ నంబర్ 8712622568ను సంప్రదించాలన్నారు.
● విశాఖపట్నంలోని కొమ్మద్దిలో బాలురకు 31న అథ్లెటిక్స్, సైక్లింగ్ జూన్ 1న వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఎంపికలు ఉంటాయన్నారు. క్రీడాకారులు డీఎస్డీవో జూన్ గలైట్ సెల్: 9849908638 నంబర్ను సంప్రదించాలన్నారు.
అనుమానాస్పద స్థితిలో భార్యాభర్తలు మృతి
చక్రాయపేట : మండలంలోని గాలివీడు క్రాస్లో గల కల్వర్టు కింద అనుమానాస్పద స్థితిలో భార్యాభర్తలు మృతి చెందిన సంఘటన సంచలనం రేపింది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటన సోమవారం దావానంలా వ్యాపించింది. మృతులు పులివెందుల టౌన్ నగరి గుట్టకు చెందిన బుకే మహేష్ నాయక్(25), కాళ్ల దీపిక(21) గా పోలీసులు గుర్తించారు. సంఘటన ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ పేర్కొంటుంటే.. అక్కడ చూసిన వారు మాత్రం హత్యలే అనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహేష్నాయక్ తల్లి సుజాత లింగాల మండలంలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పని చేస్తోంది. తండ్రి మంగే నాయక్ రైతు. వీరికి ఏకై క సంతానమైన మహేష్ నాయక్ వేంపల్లె టౌన్ శ్రీరామనగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్నారు. అలాగే కాళ్ల దీపిక విజయనగరం జిల్లా నెలిమర్ల మండలం జర్జాపుపేటలోని శివాలయం వీధికి చెందిన గంగాధర్ (ఎక్స్ఆర్మీ) కుమార్తె. ఈమె పులివెందులలో ఇంటిగ్రేటెడ్ బీఈడీ చదువుతుండేది. దీంతో వీరిద్దరి మధ్యన ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారడంతో.. పెళ్లి చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. వారు తిరుపతికి వెళ్లి.. అక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగిందని పోలీసుల వాదన. సంఘటన చూసిన వారు మాత్రం బైక్ పెద్దగా దెబ్బతినలేదని, ఆమె తల నుజ్జునుజ్జుగా అయిందని చర్చించుకుంటున్నారు. మృతుల తల్లి దండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.