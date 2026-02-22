వరాల దేవుడు.. లక్ష్మీనరసింహుడు
గుర్రంకొండ : వరాల దేవుడిగా శ్రీ లక్ష్మీనారసింహుడు విరాజిల్లుతున్నారు. భక్తులు కోరిన కోర్కెలు తీరుస్తూ.. కొంగు బంగారంగా మారారు. మండలంలోని తరిగొండలో వెలసిన శ్రీలక్ష్మీనారసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు సిద్ధమయ్యారు. స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల 23 తేదీ నుంచి వచ్చే నెల 5 వరకు 11 రోజుల పాటు వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఇందు కోసం గత వారం రోజులుగా టీటీడీ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇదే ఆలయంలోనే శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి భక్తురాలు తరిగొండ వెంగమాంబ ఆలయం కూడా ఉండటం విశేషం.
చరిత్ర
పూర్వకాలంలో దుర్వాస మహామునిచే ఆలయంలో స్వామివారు ప్రతిష్టంచబడినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. చోళరాజుల కాలంలో బాకరాపేట సమీపంలోని చిట్టేచెర్ల గ్రామంలో రామానాయుడు అనే పాలేరు కుటుంబానికి పశుసంపద ఎక్కువగా ఉండేది. వారు పశువులను మేపుకొంటూ తరికుండకు వచ్చేవారు. ప్రస్తుత ఆలయం ఉన్న ప్రాంతమంతా అటవీ ప్రాంతంగా ఉండేది. పశువులు ఇక్కడికి వచ్చి సేద తీరేవి. ఒక రోజు రామానాయుడు దంపతులు మజ్జిగ చిలుకుతుండగా.. మజ్జిగ కుండలో స్వామి వారు నల్లటి రాయిలాగా ఉద్భవించాడు. రాయి అనుకొని మజ్జిగ కుండలో నుంచి తీసి పక్కన పడేశారు. మురుసటి రోజు మళ్లీ ఇదే సంఘటన పునరావృతమైంది. అదే రోజు రాత్రి స్వామివారు రామానాయుడు కలలో కనిపించి తాను లక్ష్మీనరసింహస్వామినని చెప్పి తరికుండకు పశ్చిమ భాగంలో మారెళ్లగెవి(గుహ) ఉన్నట్లు గాను, అందులో కావల్సినంత ధనం ఉందని ఆ ధనంతో ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించాలని చెప్పారు. మరుసటి రోజు సదరు గెవి వద్దకు వెళ్లి పరిశీలించగా నిజంగా ధనం కనిపించింది. ఆధనంతో ఆలయాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేశాడు. అప్పటి నుంచి తరికుండ తరిగొండగా మారింది. స్వామ వారి ఆలయం ముందు భాగంలో దుర్వాస మహాముని చేత ప్రతిష్టించిన ధర్మపీఠం ఉంది. ఇక్కడ అసత్య ప్రమాణాలు చేస్తే వారి వంశం నిర్వంశం అవుతుందని మహాముని శాపముంది.
మార్చి 5 వరకు ఉత్సవాలు
ఈ నెల 23న బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, 24న ధ్వజారోహణం, ఊంజల్సేవ, హంసవాహనం, 25న ముత్యపుపందిరి వాహనం, స్నపన తిరుమంజనం, ఊంజల్సేవ, హనుమంత వాహనం, 26న కల్పవృక్ష వాహనం, ఊంజల్సేవ, సింహవాహనం, 27న తిరుచ్చి ఉత్సవం, ఊంజల్సేవ, స్నపనతిరుమంజనం, పెద్దశేష వాహనం, 28న తిరుచ్చి ఉత్సవం, ఊంజల్సేవ, గజవాహనం, మార్చి 1న తిరుచ్చి ఉత్సవం, సర్వభూపాల వాహనం, కల్యాణోత్సవం, గరుడసేవ, 2న రథారోహణం, రథగమనం, ధూళీ ఉత్సవం, 3న సూర్యప్రభావాహనం, ఊంజల్సేవ, చంద్రప్రభవాహనం, అశ్వవాహనం, పార్వేట ఉత్సవం, 4న వసంతోత్సవం, స్నపన తిరుమంజనం, చక్రస్నానం, తిరుచ్చి ఉత్సవం, ధ్వజావరోహణం, 5న స్నపన తిరుమంజనం, పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు.
టీటీడీ ఏర్పాట్లు
స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆలయ ప్రాంగణమంతా రంగురంగుల రంగవల్లలు వేయించారు. తొండమనాడు నుంచి స్వామివారి వాహనాలన్నింటిని ఇప్పటికే ఆలయానికి తీసుకొచ్చారు. ఆలయం ముందు భాగంలో మండపాలు చలువపందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆలయంలో కొత్తగా వాటర్ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. బ్రహోత్సవాల పర్యవేక్షణ కోసం వచ్చే అధికారులకు, సాంస్కృతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించే కళాకారుల కోసం అతిథి గృహాలు సిద్ధం చేశారు. గ్రామంలోని స్వామివారి ఆలయం నుంచి బస్టాండు వరకు రోడ్డుకు ఇరువైపులా విద్యుద్దీపాలంకరణ, స్వామివారి చిత్రాలను విద్యుద్దీపాలతో తయారు చేసి ఉంచారు. స్వాగత తోరణాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
