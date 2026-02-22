మహిళా కార్యదర్శిని వేధించిన టీడీపీ నేతను శిక్షించాలి
పెద్దతిప్పసముద్రం(అన్నమయ్య) : పెద్దతిప్పసముద్రం మండలంలోని నవాబుకోట గ్రామ సచివాలయ పరిధిలో పంచాయతీ కార్యదర్శిగా పని చేస్తున్న ఓ మహిళా ఉద్యోగిని అదే గ్రామానికి చెందిన దండుపల్లి మంజునాథ్(40) అనే టీడీపీ నాయకుడు మానసికంగా, శారీరకంగా వేధింపులకు గురి చేయడంతో బాధిత మహిళ ఫిర్యాదు మేరకు అతనిపై కేసు నమోదైంది. ఈ విషయంపై శనివారం సాక్షి పత్రికలో వెలువడిన కథనాన్ని వీక్షించిన పంచాయతీ కార్యదర్శుల అసోసియేషన్ సంఘం జిల్లా అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్షులు సీహెచ్ రామ్మోహన్, రాజశేఖర్, ములకలచెరువు మండల అధ్యక్షుడు ఆజాద్తోపాటు వివిధ మండలాల కార్యదర్శులు శనివారం మండల కేంద్రానికి చేరుకుని జరిగిన ఘటనలపై విచారం వ్యక్తం చేస్తూ.. బాధిత మహిళా ఉద్యోగికి మద్దతు పలికారు. మహిళా ఉద్యోగి అని చూడకుండా తీవ్రమైన వేధింపులకు గురి చేసిన నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృత్తం కాకుండా చూడాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. ఎంపీడీవో ప్రతాప్రెడ్డితోపాటు స్థానిక పోలీసులకు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా యూనియన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకోవడం బాధాకరమని, బాధిత మహిళకు న్యాయం జరిగే వరకు తామంతా అండగా నిలుస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. అనంతరం బాధిత మహిళా ఉద్యోగి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ మంజునాథ్ అనే వ్యక్తి తనను వేధింపులకు గురి చేస్తున్న విషయాన్ని గతంలోనే మండల స్థాయి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లానా ఎలాంటి ఫలితం లేకపోయిందని వాపోయారు. అంతేగాక, తనపై లేనిపోని అభాండాలు మోపుతూ, గ్రామ పంచాయతీ నిధులు దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఆరోపిస్తూ సీఎంవో, జిల్లా కలెక్టర్, పీజీఆర్ఎస్లో మంజునాథ్ ఫిర్యాదులు చేశారని తెలిపారు. వాస్తవాలపై నిగ్గు తేల్చాలని, సదరు కార్యాలయాల వద్దే మంజునాథ్ బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. నిధుల వినియోగానికి సంబంధించి తన వద్ద సమగ్రమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని, తాను తప్పు చేసినట్లు రుజువైతే జిల్లా అధికారులు తీసుకునే ఎలాంటి చర్యలకై నా సిద్ధంగా ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ వ్యవహారాన్ని క్షేత్ర స్థాయిలోనే సద్దుమణిగేలా చూడాలని పలువురు కూటమి నాయకులు అధికారులతో రాజీ యత్నాలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.