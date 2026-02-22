కూల్ లిప్ విక్రయాలపై ఉక్కుపాదం
– ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి
మదనపల్లె టౌన్ : అన్నమయ్య జిల్లాలో యువతను, విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని విస్తరిస్తున్న కూల్ లిప్ వంటి ప్రమాదకరమైన నికోటిన్ మాదకద్రవ్యాల కట్టడిపై ఉక్కపాదం మోపుతున్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి పేర్కొన్నారు. మదనపల్లెలో శనివారం ఎస్పీ మీడియాతో మాల్లాడుతూ.. కూల్ లిప్ అనేది కేవలం ఒక పొగాకు ఉత్పత్తే కాదని, అది యువతను బానిసలుగా మార్చే ఒక వ్యవసనమని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీని నిర్మూలనకు పోలీస్ యంత్రాంగం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలని రాయచోటి, మదనపల్లె, పీలేరు డివిజన్లలో ఉన్న డీఎస్పీలతోపాటు, ఆయా పోలీస్ స్టేషన్ల సీఐలు, ఎస్ఐలను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఈ డ్రగ్ వల్ల కలిగే అనర్థాలపై విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు, అధ్యాపకులకు, అవగాహన కల్పించి కట్టడకి చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. అలాగే ఈగల్ క్లబ్ ప్రతినిధులను అప్రమత్తం చేస్తూ గ్రామ, మండల, జిల్లా స్థాయిల్లో విద్యాసంస్థలు, దుకాణాలు, ఇళ్లు, వ్యాపారస్తులను పసిగట్టి నిందితులను పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల నడవడిక, డ్రస్కోడ్, చెడు తిరుగుళ్లువంటి వాటికి దగ్గర కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఎక్కడైన కూల్ లిప్ విక్రయాలు జరుగుతుంటే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి సహకరించాలని ఎస్పీ కోరారు..
భూమి కోసం ఘర్షణ
తొండూరు : మండలంలోని సంతకొవ్వూరు పంచాయతీ పరిధిలో గల ఎస్.చెర్లోపల్లె గ్రామంలో అన్నదమ్ముల మధ్య పొలం తగాదాపై ఘర్షణ జరిగినట్లు ఎస్ఐ ఘన మద్దిలేటి తెలిపారు. శనివారం చెర్లోపల్లె గ్రామానికి చెందిన నారాయణ, వీరయ్య అన్నదమ్ముల మధ్య పొలం తగాదా విషయమై ఘర్షణ జరిగింది. నారాయణ అనే వ్యక్తి వీరయ్య భార్య భవాని, లక్ష్మీ కవితలు ఇంటి వద్ద భూమి విషయమై పరస్పరం దాడి చేసుకున్నారు. ఈ సంఘటనలో భవాని, లక్ష్మీ కవితలకు బలమైన గాయాలు కావడంతో వీరిని పులివెందుల ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి 108 వాహనంలో తరలించారు. ఈ సంఘటనపై ఎస్ఐ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మహిళ మృతదేహం లభ్యం
ఎర్రగుంట్ల : మండల పరిధిలోని పోట్లదుర్తి గ్రామ సమీపంలో ఉన్న పెన్నానదిలో గుర్తు తెలియని మహిళ మృతదేహం లభ్యమైందని సీఐ విశ్వనాథ్రెడ్డి తెలిపారు. వచ్చిన సమాచారం మేరకు శనివారం సాయంత్రం సీఐ ఆదేశాల మేరకు సంఘటన స్థలాన్ని ఎస్ఐ నాగమురళి పరిశీలించారు. మృతురాలి వయసు 25 నుంచి 30 మధ్య ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.