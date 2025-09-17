ఆరోగ్యశ్రీకి సుస్త్తీ

కూటమి పాలనలో ప్రజల ఆరోగ్యం గాలిలో దీపంలా మారింది. ‘ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ’ (ఆరోగ్య శ్రీ) పథకం ద్వారా నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందిస్తామని ప్రకటించిన కూటమి నాయకుల మాటలు నీటి మూటలయ్యాయి. నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు ప్రభుత్వం బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో నిర్వహణ కష్టతరంగా మారింది. ఏపీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అసోసియేషన్(ఆషా) రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఉచిత ఓపీ సేవలను నిలుపుదల చేశారు. దీంతో నిరుపేదల ఇంట ఆరోగ్య దీపం వెలిగించే పథకం అంధకారం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
కడప రూరల్(వైఎస్ఆర్ జిల్లా): ‘ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ’ పథకం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ఈ పథకంలో భాగంగా కార్పొరేట్ నెట్ వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో.. పేదలకు ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించడమే ప్రధాన ఉద్దేశం. అయితే ప్రభుత్వం ఈ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో రూ.కోట్లలో బకాయిలు పేరుకు పోయాయి. దీంతో ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలు ‘పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లిస్తే గానీ తాము కోలుకోలేము .. పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందించలేము’ అని తెగేసి చెప్పాయి.
ఉచిత ఓపీ సేవలు బంద్
ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో ఉచిత ఓపీ సేవలను సోమవారం నుంచి నిలి పేశారు. అంటే ఉచిత వైద్యం కోసం ఆసుపత్రులకు వచ్చిన పేదలు రూ.300లకు పైగా డాక్టరుకు ఫీజు చెల్లించి వైద్యం చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సాధారణంగా అయితే ఉచిత వైద్యం అందించే వారికి ఓపీ సేవలు ఉచితంతోనే ప్రారంభం అవుతాయి. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యా లు గత్యంతరం లేక ఓపీ సేవలు నిలుపుదల చేశారు. ఈ నిర్ణయం ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు.
పెనుభారం
● ‘ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ’ పరిధిలో జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. అందులో ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ (నెట్వర్క్) ఆసుపత్రులతోపాటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కూడా ఉన్నాయి.
● ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వంద పడకలు, 50 పడకలు గల ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. ఒక రోజుకు వేలాది మంది నిరుపేద రోగులు ఉచిత వైద్యం కోసం నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు వస్తుంటారు. వారికి వైద్య సేవలు అందించాలంటే ఆసుపత్రుల యాజమాన్యానికి ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. ఈ ఆసుపత్రులకు ప్రభుత్వం రూ.కోట్లలో బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఒక నెలకే ఒక ఆసుపత్రికి రూ.లక్షల్లో ఖర్చు ఉంటుంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి బకాయిలను సక్రమంగా చెల్లించలేదు. విడుదల చేసిన నిధుల కన్నా.. ఆసుపత్రుల్లో అందించిన వైద్య సేవలు, అందాల్సిన బిల్లులు అధికంగా ఉన్నాయి.
● ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన ఆసుపత్రుల్లో ‘వైద్య సేవ’ పథకం కింద ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సాధారణ డెలివరీలు, పెద్దాసుపత్రుల్లో సాధారణ డెలివరీలతోపాటు సర్జరీలు, అలాగే గర్భాశయం తదితర వ్యాధులకు సంబంధించి ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తారు. ఇందుకు గాను ఒక్కో వ్యాఽధిని బట్టి వైద్య సేవ ట్రస్ట్ నుంచి బిల్లులు మంజూరవుతాయి. ఆ విధంగా వచ్చిన డబ్బును ప్రోత్సాహకం కింద వైద్యులకు 45 శాతం, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి 55 శాతం కేటాయిస్తారు. అయితే అధిక సంఖ్యలో ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల ద్వారానే దాదాపుగా 95 రకాలకు పైగా వ్యాధులకు ఉచిత వైద్య సేవలు లభించడంతో, ఈ ఆసుపత్రులపైనే పెనుభారం పడనుంది.
‘ఆరోగ్య శ్రీ’పై అసూయ
2007–2008లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి పేదలకు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఖరీదైన వైద్యం అందించాలనే సంకల్పంతో ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. తద్వారా లక్షలాది మంది ఉచిత వైద్యం ద్వారా పునర్జన్మ పొందారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ పథకాన్ని మరింత బలోపేతం చేశారు. కాగా టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడొచ్చినా ‘ఆరోగ్య శ్రీ’ పథకం ఒడిదిడుకులను ఎదుర్కొంటోంది. దీంతో ‘ఆరోగ్య శ్రీ’ అంటే టీడీపీకి అక్కసు అనే అభిప్రాయం నెలకొంది. టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 14 నెలల కాలంలోనే 4వ సారి ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలు వైద్య సేవలను నిలుపుదల చేశాయి. దీంతో ‘ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ’ వెంటిలేటర్పై ఉందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
నిలిచిపోయిన ‘ఎన్టీఆర్ వైద్య’ ఉచిత ఓపీ సేవలు
కూటమి 14 నెలల పాలనలో 4వ సారి నిలుపుదల
పేదోడికి భారమవుతున్న వైద్య ఖర్చు
సహకరించండి
నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల వారికి రూ.కోట్లలో బిల్లులు అందాలి. సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వా నికి పలు మార్లు విన్నవించాం. పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల కాలేదు. దీంతో ఆసుపత్రుల నిర్వహణ కష్టంగా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అసోషియేషన్ (ఆషా) రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఉచిత ఓపీ సేవలను నిలుపుదల చేశాం. అత్యవసర వైద్య సేవలను యథాతథంగా కొనసాగిస్తాం. – డాక్టర్ భూమిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి,
జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఏపీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అసోసియేషన్
పట్టించుకోకపోవడం దారుణం
కూటమి ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీని పట్టించుకోకపోవడం దారుణం. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలు ఉచిత ఓపీ సేవలు బంద్ చేశారు. పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో పేదలకు మైరుగైన వైద్యం అందడం లేదు. కూటమి పాలనలో పేదలకు వైద్యం ఖరీదవుతోంది. దాని కోసం అప్పులు చేసి వాటిని చెల్లించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందని ద్రాక్షలా మారింది. ప్రభుత్వం స్పందించి నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు నిధులు మంజూరు చేయాలి. –గంగాధర్రెడ్డి, అక్కాయపల్లె, కడప