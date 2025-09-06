●జరగాల్సిన నిర్మాణాలు
మదనపల్లె: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో 17 మెడికల్ కళాశాలలను ఒకేసారి మంజూరు చేసి చరిత్ర సృష్టించింది. వీటిలో మదనపల్లె ఒకటి. జిల్లాలోని మదనపల్లె, తంబళ్లపల్లె, పీలేరు, చిత్తూరుజిల్లా పుంగనూరు నియోజకవర్గాల పేదలు ఇక్కడ కార్పొరేట్ వైద్యం పొందేవారు. ఈ వైద్య కళాశాలను నాలుగు వరసల జాతీయ రహదారిపై ఆరోగ్యం (శానిటోరియం) వద్ద 95.5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.475 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణ పనులను వర్చవల్గా అప్పటి సీఎం వైఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రారంభించారు. మొత్తం 13.31 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో భవనాలను నిర్మించాలి. ఈ పనులకు 2023 ఫిబ్రవరిలో ఒప్పందం జరగ్గా..2025 అగష్టు నాటికి పనులు పూర్తి చేయాలన్నది కాంట్రాక్టు సంస్థకు ప్రభుత్వం గడువు విధించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చేనాటికి 17 శాతం పూర్తి చేసి రూ.80 కోట్ల విలువైన పనులు చేశారు. ఇందులో ప్రధాన కళాశాల భవనం, రెండు హస్టల్ భవనాల పనులు 70 శాతం పూర్తి చేశారు.
ఎక్కడి పనులు అక్కడే
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మెడికల్ కళాశాలపై నీలినీడలు అలుముకున్నాయి. వీటి పనులను పూర్తి చేయించకుండా నిర్లక్ష్యం చేశారు. పనులు చేసేందుకు కాంట్రాక్టు సంస్థ సిద్ధంగా ఉన్నా ప్రభుత్వం అనాసక్తి చూపింది. దీంతో ఎక్కడి పనులు అక్కడే ఆగిపోయాయి. 70 శాతానికిపైగా పూర్తయిన భవనాలు, పిల్లర్ల దశలోని భవనాలు, పునాదులకే పరిమితమైన భవనాల పనులు, కళాశాల స్వాగత ద్వారం పనులు ఎక్కడివి అక్కడే అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో 2023 ఫిబ్రవరి నుంచి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే నెలకు ముందు వరకు నిత్యం పనులతో కళకళలాడిన కళాశాల ప్రాంగణం నిశ్శబ్దంగా మారిపోయింది. నిర్మాణం కోసం సిద్ధంగా ఉంచిన సామగ్రిని నిర్మాణ సంస్థ సిబ్బంది ఇక్కడి నుంచి తరలించేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కొద్దిపాటి సామాగ్రి మాత్రమే మిగిలి ఉండగా వాటిని తరలిస్తున్నారు. దీనితో కాంట్రాక్టు సంస్థ పూర్తిగా పనులనుంచి తప్పుకున్నట్టే.
నిరుపేదలకు ఖరీదైన వైద్యం అందకుండా కూటమి ప్రభుత్వం మరణ శాసనం
లిఖిస్తోంది. మదనపల్లె కేంద్రంగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వైద్య కళాశాల మంజూరు
చేసి తద్వారా నిరుపేదలకు ఉచితంగా ఖరీదైన వైద్యం అందిస్తూ సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే వైద్య కళాశాలపై శీతకన్ను వేసిన కూటమి ప్రభుత్వం ఏకంగా పీపీపీ కింద ప్రైవేట్కు అప్ప గించేందుకు నిర్ణయించింది. పేదలకు ఖరీదైన, నాణ్యమైన వైద్యానికి దూరం చేసే చర్యలపై సర్వత్రా వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతోంది.
మదనపల్లె ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలనుపీపీపీ కింద ప్రైవేట్కుఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వ నిర్ణయం
పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందకుండా చేసేలా చర్యలు
2023లో మదనపల్లె వైద్య కళాశాల నిర్మాణానికి 475 కోట్లు మంజూరు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం
ఏడాదిలోనే రూ.80 కోట్ల పనులు పూర్తి
కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో ఆగిపోయిన పనులు
ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మదనపల్లె వైద్యకళాశాలను నిర్వహించి ఉంటే ఉమ్మడి చిత్తూరుజిల్లాకు చెందిన తంబళ్లపల్లె, మదనపల్లె, పీలేరు, పుంగనూరు నియోజకవర్గాల నిరుపేదలకు ఎంతో ప్రయోజనం కలిగేది. ఉచితంగా కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యాన్ని పొందేవారు. ప్రభుత్వ కళాశాాలగా కొనసాగిస్తే..వంద జనరల్ మెడిసిన్ పడకలు, వంద జనరల్ సర్జరీ పడకలు, 60 పడకలు చిన్న పిల్లలకు, 50 పడకలు ఆర్థో విభాగానికి, పది పడకలు కంటి విభాగానికి, పది పడకలు టీబీ విభాగానికి, పది పడకలు మానసిక వ్యాధిగ్రస్తులకు. ఇలా అన్ని విభాగాలకు సంబంధించి 620 పడకలు అందుబాటులోకి వచ్చేవి. అలాగే ఉచితంగా ఖరీదైన వైద్యాన్ని పేదలు పొందే అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ కళాశాలను పీపీపీ కింద ప్రైవేటుకు అప్పగించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడంతో పేదలకు వైద్యం ఖరీదుగా మారిపోనుంది.
కూటమి ప్రభుత్వం వైద్య కళాశాలపై నిర్లక్ష్యం చూపడంతో 2024–25 ఏడాదికి మంజూరవ్వాల్సిన 100వైద్య విద్య సీట్లను కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కళాశాల నిర్వహణ లేక, అనుమతులు పొందకపోవడంతో మదనపల్లె మెడికల్ కళాశాలను నిర్వీర్యం చేశారు. పనుల విషయంలోనూ ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వక, కాంట్రాక్టు సంస్థపై పనులు పూర్తి చేయాలన్న ఒత్తిడి చేయకపోగా పనులు ఆపేలా సంకేతాలు ఇవ్వడంతో ఎక్కడి నిర్మాణాలు అక్కడే ఆగిపోయాయి.
రాజంపేట పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల ఉండాలన్న ఆకాంక్షతో ఎంపీ పీవీ.మిథున్రెడ్డి చేసిన కృషిని ఈ ప్రాంత ప్రజలు మరువలేరు. వైద్యపరంగా అభివృద్ధి లేని, వైద్య సేవలు మెరుగుపర్చాల్సిన వెనుకబడి మదనపల్లె ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల మంజూరులో మిథున్రెడ్డిది విశేషమైన కృషి. పేదలకు ఖరీదైన ఖర్చుతో కూడిన వైద్య సేవలు, చికిత్సలు ఉచితంగా అందుబాటులోకి తేవడం కోసం మెడికల్ కళాశాలను ఆయన మంజూరు చేయించారు.