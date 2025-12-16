 విజయ్‌ దివస్‌: అమర జవాన్లకు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు | Vijay Diwas, YS Jagan Pays Tribute To Valiant Soldiers Who Fought The War Of 1971 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయ్‌ దివస్‌: అమర జవాన్లకు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు

Dec 16 2025 12:34 PM | Updated on Dec 16 2025 12:40 PM

Vijay Diwas, YS Jagan Pays Tribute To Valiant Soldiers Who Fought The War Of 1971

సాక్షి, తాడేపల్లి: విజయ్‌ దివస్‌ సందర్భంగా అమరవీరులకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. విజయ్‌దివస్‌ సందర్భంగా 1971 యుద్ధంలో దేశ విజయం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికుల వీరత్వానికి, త్యాగానికి గౌరవప్రధమైన నివాళి అర్పిస్తున్నాం. వారి సేవలు ఎప్పటికీ జ్ఞాపకంగా నిలుస్తాయి. రాబోయే తరాలకు వారు శాశ్వత ప్రేరణగా నిలుస్తారు అని ఎక్స్‌ఖాతాలో ట్వీట్‌ చేశారాయన.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. ఈ ఏడాది మేటి చిత్రాలు చూశారా?
photo 2

ఇంద్రకీలాద్రి : సంబరంగా ముగిసిన దీక్ష విరమణ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

బాబీ సింహా,హెబ్బా పటేల్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

రెట్రో ఎడిషన్ స్టైల్ థీమ్‌ పార్టీ ఫ్యాషన్ షో..మెరిసిన సెలబ్రిటీలు (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నంలో సందడి చేసిన సినీనటి కీర్తి సురేష్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kadapa Police Arrest Social Media Activist Srinivas Reddy 1
Video_icon

కూతురు ఆపరేషన్ కోసం వచ్చిన.. శ్రీనివాస్ రెడ్డి అరెస్ట్
IPL 2026 Mini Auction Starts Today In Abu Dhabi 2
Video_icon

IPL 2026: ఐపీఎల్ మినీ వేలం
MLA Talasani Srinivas Yadav About Objections In GHMC Wards Delimitation 3
Video_icon

MLA Talasani: సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఊరుకోం..
4 Working Days In A week New Labour Code Come Into Effect 4
Video_icon

వారానికి 4 రోజులే పని.. భారత్‌లో త్వరలో సాకారమయ్యే ఛాన్స్
MLA Bandaru Sravani Sree Mother Threatenined Priest In Anantapur 5
Video_icon

గుడి వదిలి వెళ్ళిపో.. MLA శ్రావణి తల్లి బెదిరింపులు
Advertisement
 