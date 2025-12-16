విజయ్‌ దివస్‌: అమర జవాన్లకు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు

సాక్షి, తాడేపల్లి: విజయ్‌ దివస్‌ సందర్భంగా అమరవీరులకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. విజయ్‌దివస్‌ సందర్భంగా 1971 యుద్ధంలో దేశ విజయం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికుల వీరత్వానికి, త్యాగానికి గౌరవప్రధమైన నివాళి అర్పిస్తున్నాం. వారి సేవలు ఎప్పటికీ జ్ఞాపకంగా నిలుస్తాయి. రాబోయే తరాలకు వారు శాశ్వత ప్రేరణగా నిలుస్తారు అని ఎక్స్‌ఖాతాలో ట్వీట్‌ చేశారాయన.

On #VijayDiwas, we remember and pay our respectful homage to the valour and sacrifice of the soldiers who laid down their lives securing victory for the Nation in the 1971 war. Their valiant service to our nation will forever be remembered and will continue to be a beacon of…

