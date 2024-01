ఇక్కడుంది జగనన్న.. అందుకే ఏ కష్టం ఉండదు!

సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయిన హృదయవిదారకర సంఘటన ఇది. పింఛన్ కోసం ఓ బామ్మ నెలపై పాకుతూ రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పోస్టాఫీస్‌ (Post office) కు వెళ్లింది. సంతానం లేకపోవడం, కట్టుకున్న భర్త చనిపోవడం, వయసు పైబటడంతో ఒంటరిగా మిగిలిన వృద్ధురాలు.. ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆసరా పింఛన్ తోనే కాలం గడుపుతోంది. ప్రతినెల ఆటో, బస్సులకు వెళ్లిన ఆమె పింఛన్ ఆలస్యం కావడంతో దారి ఖర్చులు లేక పాకుతూ వెళ్లడం జనాలను కదిలించింది. కట్‌ చేస్తే..

కర్నాటకలోని దావణగెరె జిల్లాలోని హరిహర్ తాలూకాకు చెందిన మహిళ గిరిజమ్మ (77) అయినా.. గతంలో ఒడిశాలోనూ 70 ఏళ్ల ఓ వృద్ధురాలు ప్లాస్టిక్‌ కుర్చీ సాయంతో ఫించన్‌ కోసం ఎర్రటి ఎండలో ఊరు దాటుతూ కనిపించింది. హమ్మయ్యా.. ఏపీలో ఇలాంటి అగచాట్లకు ఆస్కారం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది జగనన్న కాబట్టి.

A 77-year-old woman named #Girijamma from #Kunibelekere in Harihar taluk, #Davangere district, which is approximately 281 km far from #Bengaluru , crawled 2 km to the local post office to seek answers from people employed there after she claimed her #pension payments, made through… pic.twitter.com/JQCwAspXUA

Video Creidts: Mirror Now

#WATCH | A senior citizen, Surya Harijan walks many kilometers barefoot with the support of a broken chair to reach a bank to collect her pension in Odisha's Jharigaon

SBI manager Jharigaon branch says, "Her fingers are broken, so she is facing trouble withdrawing money. We'll… pic.twitter.com/Hf9exSd0F0

