జూడాలకు చంద్రబాబు ధోకా

ఆనవాయితీగా వస్తున్న 15 శాతం స్టైపెండ్ పెంపునకు మంగళం
వచ్చే ఏడాది నుంచి ఏటా 3.5 శాతం మాత్రమే పెంపు
ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన వైద్య శాఖ
ప్రభుత్వ ఏకపక్ష నిర్ణయాన్ని అంగీకరించబోమన్న జూడాలు
సాక్షి, అమరావతి: జూనియర్ వైద్యులకు (జూడా) చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ధోకా ఇచ్చింది. కొన్నేళ్లుగా ఆనవాయితీగా వస్తున్న స్టైపెండ్ 15 శాతం పెంపు విధానాన్ని పూర్తిగా ఎత్తేసింది. ఈ ఏడాది పెంచా ల్సిన స్టైపెండ్లో భారీగా కోత పెట్టడమే కాకుండా, వచ్చే ఏడాది నుంచి కేవలం 3.5 శాతమే పెంపు ఉంటుందంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని జూనియర్ వైద్యులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఏకపక్ష నిర్ణయాన్ని అంగీకరించే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టంచేశారు.
స్టైపెండ్ పెంపు డిమాండ్తో ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జూడాలు సమ్మె చేసిన విషయం తెలిసిందే.
తొలుత వారి డిమాండ్ను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. దీంతో జూడాలు సమ్మె బాట పట్టారు. చివరకు స్టైపెండ్ సమస్యను పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. సమ్మె విరమించాలని జూడాలకు సూచించింది. హైకోర్టు సూచన మేరకు జూడాలు సమ్మె విరమించి, రోగుల సేవలో నిమగ్నమయ్యారు. జూడాల స్టైపెండ్ను అరకొరగా పెంచుతూ ప్రభుత్వం సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఏటా 15 శాతం పెంపు విధానానికి మంగళం పాడింది. ఈ ఒక్క ఏడాదికి ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ ఇంటరన్స్కు 10 శాతం, పీజీ, ఎండీఎస్, డీఎన్బీ విద్యార్థులకు 5 శాతం చొప్పున స్టైపెండ్ పెంచుతున్నట్టు వైద్య శాఖ కార్యదర్శి జి. వీరపాండియన్ జారీచేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి పెంపును వర్తింపజేస్తామని తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది (2027) జనవరి నుంచి ఏటా 3.5 శాతం చొప్పున వార్షిక పెంపు అమలవుతుందని తెలిపింది.
పీజీలకు తీరని అన్యాయం
పెరిగిన జీవన వ్యయం, ఇతర ఖర్చులు దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టైపెండ్ 30 శాతం పెంచాలని జూడాలు తొలుత డిమాండ్ చేశారు. అయితే 3.5 శాతం మాత్రమే పెంచుతామని ప్రభుత్వం పట్టుబట్టింది. పలు దఫాలుగా ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరి పిన అనంతరం ఇంటరన్స్, స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ ఇలా అన్ని వర్గాల జూడాలకు ఆనవాయితీగా వస్తున్న 15 శాతం పెంచాలని జూడాలు కోరారు. ఈ డిమాండ్ను కూడా ప్రభుత్వం కనీసం పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా అరకొరగా స్టైపెండ్లు పెంచింది. ముఖ్యంగా బోధనాస్పత్రులతో పాటు, సెకండరీ హెల్త్ ఆస్పత్రుల్లో కష్టపడి పని చేసే పీజీలకు స్టైపెండ్ పెంపులో ప్రభుత్వం తీవ్ర అన్యాయం చేసింది. ఈ ఏడాదికి కేవలం 5 శాతం మాత్రమే పెంచింది.
ప్రభుత్వ ఏకపక్ష నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం
స్టైపెండ్ పెంపులో ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా వ్యవహరించిందని ఏపీ జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన స్టైపెండ్ అంగీకరించబోమని సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఈశ్వర్ శంకర్ ప్రకటించారు. తమ డిమాండ్లను ఎప్పటికప్పుడు చర్చల్లో ప్రభుత్వం ముందు ఉంచామన్నారు. అయినా పరస్పర అంగీకారం లేకుండా ఏకపక్షంగా స్టైపెండ్ను ప్రకటించారన్నారు. ఏపీ జూడాల్లో సీనియర్ రెసిడెంట్స్ కూడా భాగమేనని, అయినా వారి ప్రస్తావనేలేదని చెప్పారు. స్టైపెండ్ సమగ్ర సవరణలో సీనియర్ రెసిడెంట్లను ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలన్నారు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను పునఃపరిశీలించాలని డిమాండ్ చేశారు.