 ఏంటి.. చార్జ్‌షిట్‌లో ఇన్ని తప్పులా..? | ACB Court Objects to SIT Over Charge Sheet in AP Liquor Case | Sakshi
ఏంటి.. చార్జ్‌షిట్‌లో ఇన్ని తప్పులా..?

Aug 26 2025 5:18 AM | Updated on Aug 26 2025 5:18 AM

ACB Court Objects to SIT Over Charge Sheet in AP Liquor Case

వివరాలన్నీ అసంపూర్ణం..తప్పుల తడకలు

అధికారుల ముందస్తు అనుమతి లేకుండా చార్జ్‌షిట్‌ ఎలా దాఖలు చేస్తారు?

ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ రిపోర్టులు దాఖలు చేయకుండా చార్జ్‌షిట్‌ ఎలా చెల్లుబాటవుతుంది?

దారిమళ్లాయని చెబుతున్న రూ.3,500 కోట్ల వివరాలు సరిగా ఇవ్వాలి

అసలు జడ్జిని ఏమి కోరుతున్నారో కూడా సరిగ్గా లేదు

మద్యం అక్రమ కేసులో సిట్‌ పనితనంపై ఏసీబీ కోర్టు అభ్యంతరం

అధికారుల ముందు 21 అభ్యంతరాల మెమోరాండం

మూడు రోజుల్లో సమాధానాలు తెలపాలని ఆదేశం

సాక్షి, అమరావతి/విజయవాడ లీగల్‌: కూటమి ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా వ్యవరిస్తూ నమోదు చేసిన మద్యం అక్రమ కేసుకు సంబంధించి సిట్‌ దాఖలుచేసిన చార్జ్‌షిట్‌ తప్పుల తడకగా ఉందని ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి భాస్కరరావు పేర్కొన్నారు. చార్జ్‌షిట్‌లో నమోదు చేసిన వివరాలన్నీ అసంపూర్తిగా ఉండటమే కాకుండా పూర్తి నివేదికలను సమర్వించలేదని వ్యాఖ్యానించారు.

క్రైమ్‌ నం.21/24కు సంబంధించి 2025 జూలై 19న దాఖలు చేసిన చార్జ్‌షీట్‌ పరిశీలనలో కనుగొన్న 21 లోపాలు, అభ్యంతరాలపై మూడు రోజుల్లో సమాధానాలు తెలపాలని ఆదేశిస్తూ సిట్‌ అధికారులకు ఒక మెమోరాండం జారీ చేశారు. తదుపరి చర్యలకు ఈ సమాధానాలు తప్పనిసరని ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి భాస్కరరావు స్పష్టం చేశారు.

21 అభ్యంతరాలు ఇవీ...
1. చార్జ్‌షీటులో చూపిన ప్రతి నిందితునికి సంబంధించిన ప్రతులు, పత్రాలు సమర్వించాలి. తద్వారా వారికి ఆ ప్రతులు, పత్రాలు ఇవ్వడం సాధ్యమవుతుంది.

2. అవినీతి నిరోధక చట్టం (పీసీ యాక్ట్‌), 1988 సెక్షన్‌ 19 ప్రకారం సంబంధిత అధికారుల ముందస్తు అనుమతి లేకుండా చార్జ్‌షిట్‌ ఎలా చెల్లుబాటు అవుతుందో స్పష్టంగా తెలపాలి.

3. పాత పీసీ యాక్ట్, 1988 ప్రకారం సెక్షన్లు 7, 7ఏ, 8, 9, 12, 13(1) (b), 13(2) ఈ కేసులో ఎలా వర్తిస్తాయో వివరించాలి.

4. సీఆర్‌పీసీ 161 సెక్షన్‌ (లేదా బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ 180) కింద ఎందరు సాక్షులను విచారించారో చార్జ్‌షిట్, పత్రాల జాబితాలో(లిస్ట్‌ ఆఫ్‌ డాక్యుమెంట్లు) చూపాలి.

5. సీఆర్‌పీసీ 164 సెక్షన్‌ (లేదా బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ 183) కింద ఎందరు సాక్షులను విచారించారో చార్జ్‌షీట్, పత్రాల జాబితాలో చూపాలి.

6. పత్రాల జాబితాలో ప్రతి పత్రానికి సంబంధించిన వివరణ(డి్రస్కిప్షన్‌) సరియైన విధంగా పేర్కొనాలి.

7. అందరు మధ్యవర్తుల (మీడియేటర్స్‌) నివేదికలు, స్వాదీనం (సీజర్‌) నివేదికలు పత్రాల జాబితాలో పొందుపరచాలి.

8. ఎఫ్‌ఐఆర్, రిమాండ్‌ రిపోర్ట్, చార్జ్‌షిట్‌తో దాఖలు చేసిన పత్రాలు అన్నీ పూర్తి వివరణతో పత్రాల జాబితాలో ఉండాలి.

9. సాక్షుల జాబితా, పత్రాల జాబితా సరైన ఫార్మాట్‌లో సమర్వించాలి.

10. చార్జ్‌షిట్‌లో మెటీరియల్‌ ఆబ్జెక్ట్స్, వాటి సీపీ నంబర్లను స్పష్టంగా పేర్కొనాలి.

11. సాక్షుల జాబితా, పత్రాల జాబితా చివరి పేజీలపై దర్యాప్తు అధికారి సంతకం చేయాలి.

12. చార్జ్‌షిట్‌లో నిందితుల క్రమ సంఖ్యలు క్రైమ్‌ రికార్డులో ఉన్నవాటికి సరిపోలడం లేదు. వీటిని సరిచూడాలి.

13. చార్జ్‌షీట్‌లో దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని కంటెంట్‌లో ఉన్నా, అది ప్రాథమిక చార్జ్‌షీటా లేక తుది చార్జ్‌షిటా అన్న విషయాన్ని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు.

14. కొన్ని ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ రిపోర్టులు దాఖలు చేయ­కుండా చార్జ్‌షిట్‌ ఎలా చెల్లుతుందో తెలపాలి.

15. రూ.3,500 కోట్లు దారిమళ్లాయని ఛార్జ్‌షీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ మొత్తాల వివరాలు టేబుల్‌ రూపంలో, లెక్కలు సరిపోలే విధంగా సమర్వించాలి.

16. 7 నుండి 15 వరకు నిందితుల హోదాలను స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. వారిని ఎందుకు అరెస్ట్‌ చేయలేదో కారణాలు తెలపాలి.

17. 7 నుండి 15 వరకు నిందితుల పాత్రను చార్జ్‌షిట్‌లో ప్రత్యేకంగా తెలియజేయాలి.

18. ప్రతి నిందితునిపై వేర్వేరుగా వర్తించే శిక్షా సెక్షన్లు (పనిషబుల్‌ సెక్షన్లు) వివరించాలి.

19. మిగిలిన నిందితులపై దర్యాప్తు కొనసాగించేందుకు ఈ కోర్టు అనుమతి ఇవ్వగల న్యాయ నిబంధన (ప్రొవిజన్‌) ఏదో స్పష్టంగా తెలపాలి.

20. ఎంతమంది నిందితులు అరెస్టు అయ్యారు? ఎప్పటి నుంచి వారు జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీలో ఉన్నారు అనే వివరాలు చెప్పాలి.

21. చార్జ్‌షీట్‌లో అసలు జడ్జిని ఏమి కోరుతున్నారన్న విషయాన్ని (ప్రేయర్‌ పోర్షన్‌) సరియైన విధంగా రాయాలి.

